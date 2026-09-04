Bóng đá Cần Thơ trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau 4 năm

Bóng đá Cần Thơ chính thức trở lại hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia sau khi tiếp quản suất chuyển giao của đội hạng Nhất Quảng Ninh từ mùa giải 2026-2027.

Chiều 4-9, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận đội Quảng Ninh chuyển địa điểm hoạt động đến TP Cần Thơ, đồng thời đổi tên thành Cần Thơ để tham dự Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia 2026-2027. Lô gô mới của đội bóng cũng được VPF cập nhật.

Theo thông tin được xác nhận, sân Cần Thơ với sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi, sẽ được chọn làm sân nhà của thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn. Điều này cũng giúp bóng đá miền Tây có đại diện tham dự hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia sau khi Đồng Tháp trước đó đã chuyển “hộ khẩu” lên TPHCM.

Việc Quảng Ninh chuyển vào Cần Thơ đã được giới bóng đá và người hâm mộ biết đến từ khoảng 1 tuần trước. Đến ngày 3-9, người hâm mộ Quảng Ninh tổ chức buổi tiệc chia tay thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn trước khi đội bóng chính thức chuyển địa điểm hoạt động.

Do Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 sẽ khởi tranh từ ngày 11-9, đội Cần Thơ mới gần như kế thừa lực lượng hiện có của Quảng Ninh.

Cần Thơ tiếp quản suất chuyển giao từ đội hạng Nhất Quảng Ninh (ẢNH: VĂN HẢI)

Bóng đá Cần Thơ đã trải qua 4 năm vắng mặt ở hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia. Trước đó, một đội bóng mang tên Cần Thơ do gặp khó khăn về tài chính đã phải bỏ Giải hạng Nhất quốc gia 2023.

Kể từ đó, bóng đá chuyên nghiệp không còn hiện diện tại thành phố Tây Đô, khi bóng đá địa phương chủ yếu tham dự Giải hạng Nhì và hạng Ba quốc gia thông qua các cầu thủ trẻ hoặc mua suất từ các CLB ở địa phương khác.

Theo tìm hiểu, đội Cần Thơ mới được cho là có nguồn tài trợ liên quan đến hệ sinh thái bóng đá với đội bóng V-League Nam Định và CLB Phú Thọ ở Giải hạng Nhất.

Ngay trong trận ra mắt trước khán giả Tây Đô, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn sẽ đối mặt thử thách lớn khi tiếp đón ứng viên thăng hạng Hưng Yên ở vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, lúc 17 giờ ngày 12-9.

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HỮU THÀNH