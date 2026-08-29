Cơ hội nào cho 4 đại diện TPHCM tranh 2 suất thăng hạng V-League?

Với việc đội bóng Đồng Tháp chuyển “hộ khẩu” lên TPHCM, đổi tên thành Bình Minh Sài Gòn và chọn sân Thống Nhất làm sân nhà, bóng đá TPHCM sẽ có 4 đại diện tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Becamex TPHCM nhận được kỳ vọng rất lớn trong cuộc đua thăng hạng V-League (ẢNH: TÂM HÀ)

Bốn đội bóng gồm Becamex TPHCM, CLB TPHCM, Đại học Văn Hiến và Bình Minh Sài Gòn. Đây là con số kỷ lục kể từ khi hạng đấu lớn thứ 2 của bóng đá Việt Nam chuyển đổi thành giải chuyên nghiệp từ năm 2013.

Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 có 14 đội tham dự, cạnh tranh 2 suất thăng hạng V-League mùa tới. Thành thử, bóng đá TPHCM sẽ có đến 50,6% cơ hội có ít nhất 1 đại diện giành suất thăng hạng nếu giả định các đội có năng lực ngang nhau. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của từng CLB lại hoàn toàn khác nhau. Trong đó, niềm hy vọng lớn nhất thuộc về Becamex TPHCM, đội bóng vừa rớt từ V-League xuống.

Việc Becamex TPHCM rớt hạng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi đội bóng đến từ đất Thủ từng là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, trong khi tiềm lực tài chính vẫn được duy trì. Sau một mùa giải rớt hạng, Becamex TPHCM bắt tay vào quá trình tái thiết CLB, quyết tâm trở lại hạng đấu cao nhất ngay mùa giải 2026-2027.

Cụ thể, Becamex TPHCM đã làm mới cabin huấn luyện bằng việc mời HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo về dẫn dắt. Đến từ một nền bóng đá mạnh của thế giới và từng ghi dấu ấn với chuỗi 11 trận bất bại tại V-League khi còn dẫn dắt Ninh Bình, ông Gerard được kỳ vọng thổi một luồng gió mới vào CLB.

Điều quan trọng là nền tảng tài chính ổn định giúp Becamex TPHCM giữ chân các trụ cột như đội trưởng Ngô Tùng Quốc, thủ môn Trần Minh Toàn, tuyển thủ Nguyễn Trần Việt Cường, Võ Hoàng Minh Khoa… Đội bóng cũng nâng cấp lực lượng bằng những gương mặt dạn dày kinh nghiệm như Châu Ngọc Quang, Hoàng Vũ Samson, Nguyễn Trọng Hùng.

Becamex TPHCM không khác gì một đội V-League tại hạng Nhất. Những gương mặt cũ và mới của họ, thông qua các buổi tập luyện, thi đấu giao hữu đã hòa nhập cùng nhau và bắt nhịp được với cách huấn luyện của tân HLV Gerard.

Tất nhiên, Becamex TPHCM vẫn phải tránh mất điểm trước những đối thủ yếu và có kết quả tốt khi trực tiếp đối đầu với những ứng viên được đánh giá cao cho suất thăng hạng như CAND, Hưng Yên hay CLB TPHCM. Đã có những đội bóng một thời của V-League từng rớt hạng nhưng nhanh chóng trở lại chỉ sau 1 mùa giải, như Đà Nẵng năm 2024. Vì thế, người hâm mộ Becamex TPHCM có quyền hy vọng các cầu thủ con cưng sẽ thành công trong hành trình mới.

CLB TPHCM cũng được đánh giá cao tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 (ẢNH: CAO TOÀN)

Becamex TPHCM được xem là đại diện duy nhất của bóng đá TPHCM thể hiện rõ tham vọng cho mục tiêu thăng hạng. Còn đối thủ cùng thành phố là CLB TPHCM vẫn được chờ đợi sẽ cạnh tranh trong nhóm có huy chương.

Đội hình của CLB TPHCM không có nhiều xáo trộn, đây là tín hiệu tích cực. Việc đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài dưới triều đại HLV Nguyễn Minh Phương được kỳ vọng giúp họ thêm nhuần nhuyễn khi bước vào cuộc đua “đường trường” tại sân chơi hạng Nhất.

Trong khi đó, Đại học Văn Hiến và Bình Minh Sài Gòn không được nhận diện là những ứng viên cạnh tranh suất thăng hạng ở mùa giải 2026-2027. Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của hai đội không có nhiều điểm nhấn.

Trong đó, Bình Minh Sài Gòn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị khi phải chuyển từ Đồng Tháp lên Trung tâm Thể thao Thành Long. Nhưng việc vẫn giữ được đội bóng chuyên nghiệp đã là một điều tích cực với đội ngũ lãnh đạo, và chắc chắn họ sẽ còn nhiều việc phải làm để nghĩ đến những mục tiêu trước mắt, trước tiên là hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm, tránh phải đợi đến sau giai đoạn lượt về mới có chiến thắng đầu tiên như mùa giải trước.

Còn với Đại học Văn Hiến, phấn đấu nằm trong nhóm trên cũng sẽ là mục tiêu của đội bóng ở mùa giải này. Năm ngoái, đại diện đến từ Bình Chánh này ngay mùa đầu tiên dự giải chuyên nghiệp đã nằm trong tốp trên.

HỮU THÀNH