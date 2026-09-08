Mời thầy Tây Ban Nha, CLB Becamex TPHCM quyết thăng hạng ngay từ mùa giải 2026-2027

Với sự đầu tư mạnh mẽ về cả băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng cầu thủ, CLB Becamex TPHCM hạ quyết tâm sớm giành vé trở lại sân chơi V-League ngay trong mùa giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Đây cũng là chỉ tiêu chính được ban lãnh đạo đội bóng giao phó tại lễ xuất quân trang trọng diễn ra vào ngày 8-9.

Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex trao cờ xuất quân đến tập thể CLB Becamex TPHCM tại lễ xuất quân. Ảnh: KHẢ HÒA

Ngay sau khi khép lại mùa bóng 2025-2026, ban lãnh đạo CLB Becamex TPHCM đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc củng cố và ổn định lực lượng nhằm cụ thể hóa mục tiêu thăng hạng. Bước đi chiến lược đầu tiên là việc bổ nhiệm nhà cầm quân người Tây Ban Nha – ông Gerard Albadalejo vào chiếc ghế HLV trưởng, đi cùng là đội ngũ trợ lý đồng hương dày dặn kinh nghiệm do chính ông đề xuất.

Tiếp đến, chiến lược gia Albadalejo đã thực hiện cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn khi mang về sân Bình Dương 14 gương mặt mới. Đáng chú ý trong số đó là những cái tên giàu kinh nghiệm trận mạc tại V-League như Hoàng Vũ Samson, Cao Văn Triền, Hà Đức Chinh, Trần Văn Công và Châu Ngọc Quang.

Sự xuất hiện của các tân binh chất lượng này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng đất Thủ gia tăng sức mạnh vượt trội, sẵn sàng vượt qua một mùa giải hạng Nhất được dự báo sẽ có nhiều thử thách khốc liệt.

Thủ quân Minh Khoa đại diện cầu thủ CLB Becamex TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch CLB Becamex Bình Dương nhấn mạnh: “Mục tiêu tối thượng của đội bóng ở mùa giải năm nay là xây dựng một tập thể mạnh, thi đấu cống hiến, hiệu quả và nỗ lực hết mình để giành quyền trở lại sân chơi V-League. Đó chắc chắn là một hành trình không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng với sự đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm, toàn đội hoàn toàn có thể biến mục tiêu ấy thành hiện thực.

Đội bóng không chỉ hướng đến kết quả trước mắt mà còn muốn xây dựng một thương hiệu bóng đá giàu bản sắc, được người hâm mộ tin yêu và xã hội ghi nhận”.

Chủ tịch CLB Becamex TPHCM Hồ Hồng Thạch trao hoa và bóng thi đấu có chữ ký của tập thể đội bóng đến ông Nguyễn Văn Thanh Huy – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex

Đại diện cho đơn vị chủ quản, ông Nguyễn Văn Thanh Huy – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Becamex cũng bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào tập thể đội bóng: “Hãy thi đấu không chỉ để đạt thành tích tốt mà còn phải xây dựng một tập thể có bản sắc: thi đấu cống hiến, lối chơi đẹp mắt, ứng xử chuẩn mực và luôn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

Lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng rằng, nếu mỗi thành viên đều nỗ lực hết mình, biết vượt qua giới hạn của bản thân và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu giành quyền lên chơi V-League”.

Becamex TPHCM trong trận giao hữu gần đây với Đại học Văn Hiến.

Theo lịch thi đấu, CLB Becamex Bình Dương sẽ chính thức bước vào chiến dịch hạng Nhất quốc gia 2026-2027 bằng chuyến làm khách trước CLB Đại học Văn Hiến trên sân vận động Bà Rịa vào ngày 13-9 tới đây.

QUỐC CƯỜNG