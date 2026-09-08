Bóng đá trong nước

Đội HAGL tiếp tục nỗi lo đường dài

SGGPO

Việc HAGL nhận thất bại trên sân Thiên Trường của ứng viên vô địch Nam Định là điều đã được dự báo. Nhưng vấn đề nằm ở cách thầy trò HLV Lê Quang Trãi đối diện với 4 bàn thua liên tiếp trong trận ra quân V-League 2026-2027 mang đến nhiều tín hiệu đáng lo.

HAGL được dự báo tiếp tục có mùa giải đầy khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. ẢNH: VPF
HAGL được dự báo tiếp tục có mùa giải đầy khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. ẢNH: VPF

Chỉ trong hiệp 1, HAGL đã nhận 3 bàn thua. Hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống, trong khi tuyến giữa gần như không tạo được sức phản kháng đủ mạnh.

Ngay cả khi Nam Định chủ động giảm nhịp trong hiệp 2, HAGL vẫn không thể tạo ra những đợt lên bóng đủ nguy hiểm. Đến phút bù giờ cuối cùng, đội bóng phố Núi nhận thêm bàn thua thứ 4. Thủ môn số 1 của U23 Việt Nam Trần Trung Kiên chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Khép lại mùa giải 2025-2026, HAGL mất đi những nhân tố quan trọng như trung vệ Jairo Rodrigues, tiền vệ Marciel và gần như phải làm lại với 4 ngoại binh mới.

Tuy nhiên, đội bóng phố Núi hiểu rõ vấn đề và đã có sự chuẩn bị được xem là kỹ lưỡng. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi nằm trong nhóm các CLB hội quân sớm, dành tới 2 tuần tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thái Lan.

Thế nhưng, sự chuẩn bị ấy chưa được chuyển hóa thành một màn trình diễn đủ thuyết phục, nhất là tinh thần thi đấu khi đối mặt liên tiếp những bàn thua.

Thực tế, HAGL hiện không còn là một đội bóng quá trẻ. Đội hình xuất phát trước Nam Định có độ tuổi trung bình 24,9. Những gương mặt U23 trong đội hình xuất phát như Trung Kiên, Võ Phước Bảo hay Nguyễn Minh Tâm đều đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Vì vậy, lý do “trẻ” không thể mãi là lời giải thích cho những màn trình diễn thất vọng như ở trận ra quân.

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Thủ môn Trần Trung Kiên liên tục chỉ huy hàng thủ HAGL ở trận gặp Nam Định. ẢNH: VPF

Sau thất bại trước Nam Định, HLV Lê Quang Trãi thừa nhận những ngoại binh chỉ mới đến vài tháng nên gặp vấn đề về hòa nhập là khó tránh khỏi. Khi những người mới chưa thể kết nối với tập thể, các nội binh cũng khó phát huy hết khả năng.

Điều đáng lo với HAGL nằm ở bối cảnh cuộc đua trụ hạng mùa này. Mùa trước, đội bóng phố Núi phải chờ tới vòng áp chót mới chắc suất ở lại V-League, khi giải đấu chỉ có 1,5 suất xuống hạng.

Năm nay, số suất rớt hạng tăng lên - thành 2 nên sức ép rõ ràng sẽ lớn hơn. Trong khi đó, những đối thủ từng cùng HAGL chật vật ở mùa trước là Thanh Hóa và SLNA lại khởi đầu bằng chiến thắng.

Vòng 2, HAGL trở về Pleiku tiếp đón Hải Phòng, đội cũng thua đậm 1-4 ở trận ra quân. Đây có thể xem là cuộc đối đầu của “những người cùng khổ”, nhưng lợi thế sân nhà đồng nghĩa áp lực chiến thắng sẽ đặt nặng hơn lên HAGL.

Từ những gì đã thể hiện tại Thiên Trường, dự báo HAGL sẽ phải trải qua một mùa giải rất chật vật trong cuộc chiến trụ hạng.

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Từ khóa

HAGL Lê Quang Trãi V-League Hải Phòng Trụ hạng đội bóng phố Núi Trần Trung Kiên

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