Bóng đá trong nước

Thêm hậu vệ trụ cột của tuyển Việt Nam lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026

SGGPO

Thông tin mà HLV Kim Sang-sik không muốn đón nhận trong những ngày này là việc tuyển thủ dính chấn thương trước khi ông lên danh sách tập trung cho FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, mới đây ông xác định sẽ mất hậu vệ trái Văn Vĩ.

Văn Vĩ sẽ nghỉ 1 tháng để điều trị chấn thương (Ảnh: ANH KHOA)
Văn Vĩ sẽ nghỉ 1 tháng để điều trị chấn thương (Ảnh: ANH KHOA)

Chiều 7-9, nguồn tin từ CLB Nam Định cho biết Nguyễn Văn Vĩ gặp chấn thương, phải nghỉ khoảng 1 tháng để điều trị. Như vậy, Văn Vĩ sẽ vắng mặt ở đội hình Nam Định những vòng đầu V-League 2026-2027. Ngoài ra, hậu vệ biên trái này xem như không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

“Nguyễn Văn Vĩ bị rách cơ từ trận gặp đội tuyển Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Kết quả chụp phim cho thấy chấn thương tương đối nặng, dự kiến cậu ấy phải mất khoảng hơn 1 tháng mới có thể quay trở lại thi đấu”, HLV Vũ Hồng Việt thông báo về tình hình chấn thương của Văn Vĩ sau chiến thắng của Nam Định trước HA.GL ở vòng 1 V-League 2026-2027.

Chấn thương nặng khiến Văn Vĩ lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 tới đây và buộc ông Kim có thể gọi lại hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh. Ông cũng có 2 lựa chọn khác là Đoàn Văn Hậu và Phan Tuấn Tài.

Trong thời điểm Đỗ Duy Mạnh cũng vừa sang Mỹ phẫu thuật, Văn Hậu sẽ được ưu tiên để đá bên trong nhiều hơn.

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Hoàng Đức chưa bình phục hẳn chấn thương (Ảnh: ANH KHOA)

HLV Kim Sang-sik còn hướng nỗi lo về CLB Ninh Bình khi Hoàng Đức đến nay vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Tiền vệ tổ chức số 1 của đội tuyển Việt Nam vốn không thi đấu ở vòng 1 V-League 2026-2027 mới đây.

FIFA ASEAN Cup diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10 tại Indonesia. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Disision 1 cùng với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh (thay thế Ấn Độ rút lui).

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