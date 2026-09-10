Khó lường cuộc đua giành 2 suất thăng hạng V-League

Sau 4 năm, kể từ mùa giải 2022, Giải hạng Nhất quốc gia đã được tăng suất thăng hạng V-League từ 1,5 lên 2 suất trực tiếp.

Becamex TPHCM đối diện với nhiều áp lực trong cuộc đua thăng hạng V-League. ẢNH: CLB

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông qua đề xuất bỏ trận play-off, qua đó trao suất thăng hạng V-League trực tiếp cho đội vô địch và á quân, xuất phát từ việc có nhiều CLB thực sự đầu tư nghiêm túc cho tham vọng lên chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Trong đó, hai đội vừa rớt từ V-League xuống là Becamex TPHCM và CAND (đổi tên từ PVF-CAND) đều đã đặt quyết tâm trở lại V-League chỉ sau 1 mùa tham dự đấu trường hạng Nhất. Trong khi đó, đội xếp thứ 3 mùa giải trước là CLB TPHCM cũng không giấu giếm tham vọng đổi màu huy chương.

Ngoài ra, Hưng Yên (đổi tên từ Trẻ PVF-CAND), Quy Nhơn United và tân binh Thái Nguyên, với sự đầu tư từ các doanh nghiệp nhằm nâng cấp chất lượng đội hình cũng như cơ sở vật chất tập luyện, được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh đa dạng cho 2 suất thăng hạng.

Mới nhất, Cần Thơ cũng được cho là gia nhập cuộc đua sau khi nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo thành phố và nhà tài trợ mới, đặc biệt là việc bổ nhiệm HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Công vào vị trí Giám đốc kỹ thuật.

Việc có đến một nửa trong tổng số 14 CLB tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 đặt mục tiêu thăng hạng hoặc cạnh tranh huy chương là điều đáng mừng. Bởi sân chơi hạng Nhất từ lâu bị gắn mác thiếu sức cạnh tranh do khoảng cách rất lớn về chuyên môn giữa nhóm đua thăng hạng và các đội chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Vì thế, ở những mùa giải gần đây, cuộc đua ở tốp đầu thường ngã ngũ sớm trước khi vòng đấu cuối cùng hạ màn.

Các cầu thủ Quy Nhơn United sẵn sàng tạo bất ngờ tại mùa giải 2026-2027. ẢNH: CLB

Khi nhiều CLB cùng hướng đến những vị trí cao, mặt bằng chuyên môn của Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 sẽ được nâng tầm, hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn và cạnh tranh quyết liệt đến vòng đấu cuối cùng.

Ngoài ra, sân chơi được kỳ vọng gia tăng sức hút thương mại khi có nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 xuống thi đấu. Sự xuất hiện của những ngôi sao sẽ tạo thêm sức hút, kéo người hâm mộ đến sân, theo dõi các trận đấu trên các nền tảng mạng xã hội và đồng hành cùng CLB. Qua đó, giải đấu có thể tạo cú hích, góp phần rút ngắn khoảng cách với V-League.

Trong bối cảnh ấy, đại diện TPHCM nhận được nhiều kỳ vọng nhất là Becamex TPHCM đối diện với không ít áp lực. Tân HLV Gerard Albadalejo đánh giá: “Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 có tính cạnh tranh cao. Nhưng toàn đội sẽ nỗ lực trình diễn lối chơi hấp dẫn, tận tâm và cùng nhau gánh vác trách nhiệm đưa CLB trở lại vị thế vốn có”.

Nền tảng tài chính dồi dào giúp Becamex TPHCM giữ chân gần hết các trụ cột, bổ sung những cựu binh chất lượng, biến họ không khác gì một đội “V-League thu nhỏ” tại hạng Nhất. Tất nhiên, thầy trò HLV Gerard muốn hoàn thành mục tiêu đề ra phải tránh mất điểm trước những đối thủ yếu, đồng thời có kết quả tốt khi trực tiếp đối đầu với những ứng viên được đánh giá cao cho suất thăng hạng như CAND, Hưng Yên hay CLB TPHCM.

Đã có những đội bóng từng là thế lực ở V-League nhưng nhanh chóng trở lại chỉ sau 1 mùa giải rớt hạng, như Đà Nẵng năm 2024. Vì thế, người hâm mộ Becamex TPHCM có quyền hy vọng các cầu thủ con cưng sẽ thành công trong hành trình mới.

Tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, bóng đá TPHCM có 4 đại diện tham dự gồm Becamex TPHCM, CLB TPHCM, Bình Minh Sài Gòn và Đại học Văn Hiến.

HỮU THÀNH