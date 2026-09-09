Đội Cần Thơ có tân Giám đốc kỹ thuật 3 ngày trước trận ra quân

Ông Nguyễn Thành Công được CLB Cần Thơ đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật, hỗ trợ HLV Nguyễn Văn Đàn khi tham gia hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2026-2027.

Ông Nguyễn Thành Công được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật của đội Cần Thơ tại Giải Hạng nhất quốc gia. ẢNH: THFC

Quyết định tăng cường Giám đốc kỹ thuật được CLB Cần Thơ đưa ra chỉ 3 ngày trước khi đội tiếp đón Hưng Yên tại vòng 1 Giải Hạng nhất quốc gia 2026-2027.

Đây là thông tin khá bất ngờ. Bởi cách đây một tuần, ông Nguyễn Thành Công vẫn tham dự lễ xuất quân mùa giải mới của SLNA. Thậm chí, nhà cầm quân xứ Nghệ còn nhận được lời mời từ một số CLB tại V-League nhưng ông từ chối để lựa chọn một đội bóng tại Giải Hạng nhất.

Cần Thơ là đội bóng kế thừa CLB Quảng Ninh sau khi được nhận chuyển giao suất tham dự Giải Hạng nhất quốc gia 2026-2027. Phần lớn thành viên ban huấn luyện, trong đó có HLV Nguyễn Văn Đàn, cùng các cầu thủ của đội Quảng Ninh cũng vào đóng quân tại Tây Đô.

Ở môi trường mới, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo thành phố cũng như nhà tài trợ mới, với quyết tâm cạnh tranh thành tích cao ở mùa giải 2026-2027 và xa hơn là hướng tới mục tiêu giành suất thăng hạng V-League.

Đội Cần Thơ được kế thừa từ Quảng Ninh để tham dự Giải Hạng nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: VĂN HẢI

Vì thế, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công làm Giám đốc kỹ thuật được xem là bước đi nhằm tăng cường chuyên môn, đồng thời tạo sự ổn định lâu dài cho CLB. Ông Công từng dẫn dắt nhiều đội bóng tại V-League như Sài Gòn FC, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hà Tĩnh và gần nhất là PVF-CAND (nay là CAND) hồi đầu năm 2026.

Nhà cầm quân 49 tuổi được đánh giá cao ở khả năng xây dựng tập thể đoàn kết, xây dựng lối chơi phòng ngự - tấn công phù hợp và phát triển những cầu thủ chưa có nhiều tên tuổi.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Thành Công cũng là con trai của HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh và thuộc nhóm những HLV Việt Nam sở hữu bằng Pro - cao nhất trong hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

HỮU THÀNH