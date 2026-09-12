Mạc Hồng Quân giúp HLV Bùi Đoàn Quang Huy ra mắt ấn tượng tại giải hạng Nhất

Thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy có màn ra mắt ấn tượng cùng Hưng Yên khi giành chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà Cần Thơ thuộc vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy có màn ra mắt ấn tượng cùng Hưng Yên tại vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: CLB

Chiều tối 12-9, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 tiếp tục diễn ra với 2 trận đấu thuộc vòng 1. Trên sân Cần Thơ, đại diện đến từ Tây Đô có trận ra mắt khán giả sau khi nhận suất chuyển giao từ Quảng Ninh. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn là Hưng Yên, đội bóng đổi tên từ Trẻ PVF-CAND và được đánh giá là một trong những ứng viên cho cuộc đua thăng hạng.

Cần Thơ nhập cuộc đầy tự tin và chơi khá tốt trong hiệp 1. Đội chủ nhà duy trì thế trận chặt chẽ, khiến Hưng Yên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Sau giờ nghỉ hiệp 1, HLV Bùi Đoàn Quang Huy có những điều chỉnh chiến thuật giúp Hưng Yên kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 67, đội khách được hưởng phạt đền sau tình huống thủ môn Dương Văn Cường phối hợp không ăn ý với Hữu Thực, rồi phạm lỗi với Nguyễn Đăng Dương trong vòng cấm. Josheph không mắc sai lầm, sút tung lưới Cần Thơ mở tỷ số.

Ngay sau đó, HLV Bùi Đoàn Quang Huy tung Mạc Hồng Quân vào sân. Kinh nghiệm và khả năng phối hợp của cựu tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng tạo dấu ấn trong thế trận tấn công của Hưng Yên. Phút 80, Mạc Hồng Quân phối hợp đập nhả với Lê Minh Bình trước khi Minh Bình thoát xuống bên cánh và căng ngang vào trong. Hàng thủ Cần Thơ bị loại bỏ hoàn toàn, tạo điều kiện để Josheph dễ dàng đệm bóng hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến những phút cuối, Minh Bình tiếp tục tỏa sáng. Sau pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm, tiền đạo này dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hưng Yên. Trong hiệp 2, Hưng Yên còn 2 lần đưa bóng vào lưới Cần Thơ, nhưng các bàn thắng của Nguyễn Mạnh Hưng và Minh Bình đều không được công nhận do lỗi việt vị.

Chiến thắng đậm giúp HLV Bùi Đoàn Quang Huy có màn chào sân hoàn hảo cùng Hưng Yên, đồng thời đưa đội bóng miền Bắc tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu đầu tiên.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ CLB TPHCM. ẢNH: QUỲNH MAI

Ở trận đấu sớm trong ngày, CLB TPHCM cũng giành trọn 3 điểm trên sân Lâm Đồng. Trận đấu tưởng như kết thúc với tỷ số 0-0 thì đến phút 90+2, A Sân thực hiện quả tạt từ cánh phải. Thủ môn Trương Lâm Nhật lao ra không dứt khoát, tạo cơ hội để Nguyễn Công Thành bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất.

Bàn thắng ở phút bù giờ mang về chiến thắng nghẹt thở cho CLB TPHCM. Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương vỡ òa cảm xúc sau pha lập công quyết định của Công Thành.

Ngày 13-9, vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 sẽ khép lại với 3 cặp đấu còn lại.

HỮU THÀNH