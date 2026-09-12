Thêm Xuân Son và Tài Lộc chấn thương: Bài toán nan giải cho HLV Kim Sang-sik

"Cơn bão" chấn thương liên tiếp ập đến với nhiều tuyển thủ đang khiến HLV Kim Sang-sik như ngồi trên đống lửa.

Chấn thương của Xuân Son đang cho HLV Kim Sang-sik thêm lo trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Hai cựu binh dày dặn kinh nghiệm là Duy Mạnh và Văn Vĩ đã chắc chắn lỡ hẹn với chiến dịch Đông Nam Á do những chấn thương nghiêm trọng. HLV Kim Sang-sik chỉ còn biết đổ dồn sự chú ý vào các trận đấu còn lại của vòng 2 V-League với hy vọng không phải nhận thêm bất kỳ hung tin nào trước ngày hội quân.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chỉ có quỹ thời gian chuẩn bị vô cùng ngắn ngủi trước khi sang Indonesia tham dự AFF ASEAN Cup, ban huấn luyện càng không muốn có thêm những xáo trộn nhân sự ngoài ý muốn, đặc biệt là ở các vị trí trụ cột.

Thế nhưng, thực tế lại diễn ra theo kịch bản không mấy suôn sẻ. Cho đến vòng 2 V-League, tiền vệ ngôi sao Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa thể ra sân trong cuộc so tài giữa Ninh Bình và Thanh Hóa do chấn thương cơ đùi chưa hoàn toàn bình phục. Bên cạnh đó, tiền đạo Tài Lộc cũng phải vắng mặt ở cả hai vòng đấu vừa qua do chưa khỏi hẳn chấn thương mắt cá chân.

Tài Lộc đang có vấn đề ở mắt cá chân. Ảnh: VFF

Chia sẻ về tình hình lực lượng, HLV trưởng CLB Ninh Bình, ông Chu Đình Nghiêm lo ngại: “Chúng tôi có rất nhiều nhân sự được triệu tập lên U23 và đội tuyển quốc gia. Thời điểm này, một số cầu thủ đang rơi vào tình trạng quá tải. Như Tiến Anh hay Ngọc Mỹ, hôm nay tôi buộc phải rút họ ra nghỉ sớm vì rất sợ chấn thương.

Trong khi đó, cả Tài Lộc lẫn Hoàng Đức vẫn chưa thể quay lại tập luyện cùng toàn đội. Bất kỳ chiến lược gia nào cũng không muốn học trò của mình phải cày ải quá nhiều mặt trận dẫn đến kiệt sức. Khi không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, cơ thể cầu thủ sẽ rất mỏi mệt, dễ dẫn đến chấn thương hoặc sinh ra tâm lý chán bóng”.

Sự cẩn trọng của HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có cơ sở. Ở mùa giải 2025-2026, CLB Ninh Bình từng sa sút nghiêm trọng từ cuối giai đoạn 1 mà một trong những nguyên nhân cốt lõi chính là phong độ và thể trạng của các trụ cột đi xuống. Rút kinh nghiệm từ bài học xương máu đó, đội bóng cố đô Hoa Lư buộc phải tính toán, cân chỉnh nhân sự ngay từ vạch xuất phát của mùa giải mới.

Nỗi lo của HLV Kim Sang-sik tiếp tục leo thang khi ở trận đấu gặp Đà Nẵng tại vòng 2 vừa qua, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định đã không đăng ký tiền đạo nhập tịch Xuân Son vào danh sách thi đấu vì lý do chấn thương. Sự vắng mặt này đang khiến chiến lược gia người Hàn Quốc mất ăn mất ngủ.

Quá nhiều lo toan cho ông Kim trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026

Trong số 3 tiền đạo nhập tịch hiện nay, Xuân Son được xem là “át chủ bài” trên hàng công của ông Kim nhờ thể hình và khả năng săn bàn độc lập tác chiến thượng thừa.

Trong khi đó, hai cái tên còn lại là Hoàng Hên và Tài Lộc lại có lối chơi khá tương đồng, khiến ban huấn luyện rất ít khi sử dụng bộ đôi này cùng một thời điểm.

Việc hàng loạt trụ cột gặp vấn đề về sức khỏe đang đặt ra bài toán vô cùng hóc búa cho đội tuyển quốc gia. Bản thân ông Kim cũng đã nhắm tới một vài phương án thay thế như Jason Pendant Quang Vinh, Lương Chí Khải, Adou Minh cho hàng phòng ngự, hay Khoa Ngô và Williams ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, việc phải xáo trộn sâu đội hình trong khi thời gian lắp ráp chiến thuật quá ngắn ngủi sẽ là thử thách cực đại tại giải đấu lớn sắp tới.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), do lịch thi đấu dày đặc của các giải quốc nội, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ hội quân từ ngày 21-9, thời điểm FIFA Days dành cho FIFA ASEAN Cup 2026 chính thức bắt đầu. Toàn đội sẽ chỉ có vỏn vẹn 2 ngày tập luyện trong nước trước khi đáp chuyến bay sang Indonesia vào ngày 23-9.

Ba ngày sau khi đặt chân tới xứ vạn đảo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận ra quân đầy cam go gặp đội tuyển Philippines vào lúc 19g30 ngày 26-9 trên sân vận động Si Jalak Harupat tại Bandung.

QUỐC CƯỜNG