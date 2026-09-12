Bóng đá Việt Nam không đầu tư dàn trải để vươn xa

Trong kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia từ nay đến đầu năm 2027 vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố cho thấy, bóng đá Việt Nam đang chuyển sang cách tiếp cận thực tế hơn: tập trung cho mục tiêu quan trọng.

Đội tuyển quốc gia có lực lượng mạnh nhất cho FIFA ASEAN Cup diễn ra vào cuối tháng 9 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Theo kế hoạch của VFF, đội tuyển quốc gia được đặt ở vị trí ưu tiên cao hơn. Với tư cách nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, đội tuyển cần duy trì sức mạnh để bảo vệ vị thế khu vực và hướng tới những mục tiêu lớn hơn tại châu Á. Vì vậy, các cầu thủ tốt nhất sẽ được triệu tập khi đội tuyển làm nhiệm vụ. FIFA ASEAN Cup 2026 là thử thách đầu tiên cho định hướng mới.

Quyết định ưu tiên đội tuyển quốc gia đồng nghĩa U23 Việt Nam bước vào ASIAD 20 với nhiều gương mặt thuộc lứa U21. Đáng chú ý, VFF quyết định không sử dụng 3 suất cầu thủ quá tuổi theo quy định U23+3. Đây là lựa chọn thể hiện rõ mục tiêu trao cơ hội cho thế hệ kế cận. Một điểm mới khác trong kế hoạch của VFF là việc trao quyền nhiều hơn cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Những vấn đề liên quan đến cầu thủ nhập tịch, cầu thủ Việt kiều sẽ được nhìn nhận dựa trên tiêu chí chuyên môn.

Ở cấp CLB, quan điểm cũng được điều chỉnh theo hướng chuyên nghiệp hơn. Những đội bóng tham dự đấu trường châu lục cần được tạo điều kiện tối đa để cạnh tranh mà không phải chịu quá nhiều ràng buộc về việc cung cấp cầu thủ cho các đội tuyển khi lịch thi đấu trùng nhau. Sự thay đổi trong cách làm cho thấy bóng đá Việt Nam đang hướng tới một mô hình rõ ràng hơn: Đội tuyển quốc gia tập trung cho thành tích, các đội trẻ đảm nhận nhiệm vụ nguồn lực, còn CLB đóng vai trò nâng cao chất lượng môi trường thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang hoàn tất những bước cuối cùng trước khi lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026. Tại ASIAD lần này, đội nằm ở bảng E cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được xem là bảng đấu nhiều thử thách khi Nhật Bản là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, trong khi 3 đội bóng còn lại sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí tiếp theo. QUỐC CƯỜNG

ĐĂNG LINH