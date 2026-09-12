HLV Hoàng Văn Phúc: "Tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 2026"

Chỉ một ngày sau khi đặt chân đến Nhật Bản, ngày 12-9, tân thuyền trưởng Hoàng Văn Phúc của đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự buổi họp báo trước thềm môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

HLV Hoàng Văn Phúc tại buổi họp báo ngày 12-9. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân kỳ cựu Hoàng Văn Phúc khẳng định toàn đội tuyển nữ Việt Nam đang có điểm rơi phong độ tốt và hoàn toàn tự tin trước trận đánh lớn.

Áp lực từ "cái bóng" của người tiền nhiệm

ASIAD 2026 là giải đấu chính thức đầu tiên HLV Hoàng Văn Phúc tiếp quản chiếc ghế nóng từ người tiền nhiệm Mai Đức Chung. Di sản đồ sộ cùng bản thành tích rực rỡ mà ông Chung để lại cho bóng đá nữ Việt Nam vô hình trung đang tạo nên một áp lực không hề nhỏ lên vai vị chiến lược gia họ Hoàng.

Hiểu rõ thử thách trước mắt, ông Phúc cùng các học trò đã có những bước chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Về quá trình chuẩn bị cho giải đấu, nhà cầm quân đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã có 3 tuần rèn quân liên tục tại Việt Nam, sau đó là chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Trung Quốc với 2 trận giao hữu bổ ích. Tối qua (11-9), toàn đội đã di chuyển sang Nhật Bản và nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn ở”.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhiều lần so tài cùng Đài Loan (TQ) trong những năm qua. Ảnh: VFF

Tại buổi họp báo, ông Phúc tỏ ra khá kiệm lời. Có thể thấy, vị chiến lược gia này đang dồn toàn bộ sự tập trung cho các trận đấu sắp tới, những thử thách mang tính bản lề không chỉ cho tương lai của đội tuyển mà còn cho cả chương mới trong sự nghiệp cầm quân của cá nhân ông.

Theo kế hoạch, sau khi ổn định sinh hoạt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên ngay trong chiều nay (12-9). Ban huấn luyện sẽ tập trung giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại Nhật Bản và hoàn tất những mảnh ghép chiến thuật cuối cùng.

Cuộc đua khốc liệt tại "bảng đấu tử thần"

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14-9 với sự góp mặt của 12 đội tuyển, chia đều vào 3 bảng đấu:

Bảng B: Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Bangladesh, Myanmar.

Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Bangladesh, Myanmar. Bảng C: Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan, Hồng Kông (Trung Quốc).

Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan, Hồng Kông (Trung Quốc). Bảng A: Nhật Bản (chủ nhà), Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan.

Nhật Bản được đánh giá cao nhất ở bảng E. Ảnh: VFF

Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào chơi tại vòng tứ kết.

Tại bảng E, chủ nhà Nhật Bản sở hữu sức mạnh vượt trội và gần như sẽ chắc suất ngôi đầu bảng. Do đó, tấm vé đi tiếp còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 3 cái tên: Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Lúc này, trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) sẽ mang tính chất sống còn đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nếu muốn mở toang cánh cửa vào vòng trong.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 16 giờ ngày 14-9 (giờ địa phương) trên sân vận động Shizuoka Stadium Ecopa. Sau đó, những "chiến binh sao vàng" sẽ lần lượt đối đầu với chủ nhà Nhật Bản (ngày 17-9) và đại kình địch Đông Nam Á Thái Lan (ngày 21-9).

QUỐC CƯỜNG