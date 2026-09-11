Đội tuyển nữ Việt Nam đến Nagoya, sẵn sàng cho ASIAD 2026

Sau chuyến tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc), ngày 11-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển sang Nhật Bản để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục ASIAD 2026 mà mục tiêu trước mắt của đội là qua vòng bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đến Nhật Bản, chuẩn bị bước vào ASIAD 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Xuất phát từ sân bay quốc tế Thượng Hải Pudong, chuyến bay của đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nagoya lúc 16 giờ giờ địa phương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và kích hoạt thẻ thi đấu, toàn đội tiếp tục di chuyển về khách sạn Kakegawa Grand, tỉnh Shizuoka. Hành trình từ sân bay về nơi đóng quân kéo dài khoảng 2 giờ.

Trước đó, đội đã có chuyến tập huấn bổ ích tại Trung Quốc nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn. Đội có trận đấu quan trọng gặp đội tuyển nữ Trung Quốc, đang nằm trong tốp hàng đầu của châu Á và thua 0-3. Bên cạnh đó là trận đấu với CLB nữ Jiangsu (thắng 1-0).

Những trận đấu này giúp ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, rà soát chiến thuật và tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giải đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay Nagoya (Nhật Bản).

Dù phải trải qua hành trình di chuyển tương đối dài, tinh thần của các thành viên đội nữ Việt Nam vẫn rất tích cực. Đội sẽ có 2 ngày để chuẩn bị trước trận ra quân gặp đội tuyển nữ Đài Loan (TQ) vào ngày 14-9. Sau đó, đội lần lượt gặp Nhật Bản (17-9) và Thái Lan (21-9).

QUỐC CƯỜNG