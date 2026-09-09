Lịch thi đấu ASIAD 2026 của đội tuyển nữ Việt Nam

Nội dung bóng đá nữ của ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14-9-2026 đến 2-10-2026 tại Fukuroi (sân Shizuoka, 50.889 chỗ ngồi), Osaka (sân Nagai, 47.853), Gifu (sân Nagaragawa, 26.109) và Kariya (sân Wave).

12 đội tuyển quốc gia tham dự nội dung bóng đá nữ ASIAD 2026 được chia làm 3 bảng đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Thái Lan, Đài Loan (TQ), và ĐKVĐ Nhật Bản. Bảng B gồm CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Bangladesh, Myanmar. Bảng C gồm Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan, và Hong Kong (TQ). Theo thể thức, hai đội nhất - nhì bảng cùng 2 đội thứ ba xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang tập huấn tại Trung Quốc. Tương tự đội tuyển U23 Việt Nam, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có không nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận ra quân tại ASIAD 2026.

Trong 3 đối thủ cùng bảng đấu, chủ nhà Nhật Bản quá mạnh và cầm chắc 1 vé vào vòng tiếp theo. Cuộc tranh đua suất thứ hai chủ yếu sẽ diễn ra giữa đội tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan (TQ).

KHÁNH VÂN