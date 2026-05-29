Lịch thi đấu vòng 25 LPBank V-League 2025-2026

Đã sớm giành ngôi vô địch, nhưng hành trình còn lại của CAHN sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng. Đầu tiên là cuộc tiếp đón Becamex TPHCM ở vòng 25 vào ngày 31-5.

Trận đấu này các cầu thủ Becamex TPHCM buộc phải giành điểm để chiếm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng trước khi so tài cùng HA.GL ở vòng 26 trên sân nhà.

Trong khi đó HA.GL dù về sân nhà Pleiku nhưng sẽ tiếp Hà Nội FC vốn không dễ dàng gì khi đội khách còn nguyên hy vọng tranh chấp trong top 3. Hai đội cuối bảng lại có nhiều hy vọng giành 3 điểm khi gặp các đối thủ đã sớm trụ hạng, Đà Nẵng gặp Hà Tĩnh, còn PVF gặp Hải Phòng.

Hai trận đấu khác cũng được chờ đợi trong cuộc đua ở tốp 3 là Thanh Hóa - Ninh Bình và Công an TPHCM - Thể Công Viettel. Các trận đấu ở vòng 25 V-League cùng diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 31-5.

LÊ ANH