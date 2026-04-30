Lịch thi đấu vòng 17 giải hạng Nhất 2025-2026

Tâm điểm của vòng 17 sẽ là cuộc chạm trán được ví là "đỉnh và đáy" trên sân Bình Phước giữa đội chủ nhà Đồng Nai và Thanh niên TPHCM.

Đồng Nai đang đến gần với ngày thăng hạng khi đang có khoảng cách lên đến 6 điểm với đội đứng theo sau là Bắc Ninh. Trong khi đó Thanh niên TPHCM vừa thắp lại hy vọng đua trụ hạng khi thắng chính Long An ở trận cầu "6 điểm" ở vòng 16 để thu hẹp khoảng cách còn 1 điểm với chính đối thủ này.

Đội đang đứng áp chót là Long An sẽ về sân nhà gặp Quảng Ninh, đội bóng cũng gần đến cửa trụ hạng nên hy vọng giành điểm của đội chủ nhà rất cao.

Ở top đầu bảng, hai đội đang đứng nhì và ba là Bắc Ninh và Quy Nhơn United cùng thi đấu trên sân khách ở vòng này. Đó cũng là những thử thách cho đôi bên trong mục tiêu "săn" vé đi tranh play-off.

LÊ ANH