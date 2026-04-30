Lịch thi đấu vòng 21 LPBank V-League 2025-2026

Vòng 21 không chỉ tiếp tục được chờ đợi tính quyết liệt ở cuộc đua trụ hạng giữa hai đội đang kẹt ở cuối bảng là Đà Nẵng và PVF mà còn có trận đấu được dự báo sẽ rất "nóng" trên sân Hàng Đẫy giữa TC Viettel và Ninh Bình.

Hai đội TC Viettel và Ninh Bình hiện đang tranh đua quyết liệt trong top 3, với Ninh Bình thì tình thế càng khẩn trương hơn khi đang bị Hà Nội FC thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1 điểm nên họ đặt quyết tâm ở trận này rất cao. Đây cũng là trận đấu mà Geovanne ra sân với vai trò cầu thủ trong nước, điều đó càng gia tăng ưu thế cho đội khách.

Trong khi đó đội cuối bảng Đà Nẵng sẽ lắm áp lực khi đến sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội FC. Tình thế hiện nay khi Hà Nội FC đang cần điểm để đua top thì không dễ cho Đà Nẵng hy vọng giành điểm.

Cùng với đó PVF sẽ về sân nhà tiếp Hà Tĩnh. Khi mà đội khách đang vào giai đoạn phong độ thiếu ổn định, gần nhất là thua Công an TPHCM ngay trên sân nhà thì hy vọng có điểm của PVF rất cao.

LÊ ANH