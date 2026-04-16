Lịch thi đấu vòng 19 LPBank V-League 2025-2026

Mùa bóng 2025-2026 đi vào giai đoạn tăng tốc, vòng 19 có nhiều cuộc so tài đáng chú ý ở cả hai đầu bảng xếp hạng, nhất là hành trình của hai đội đang đứng cuối bảng là Đà Nẵng và PVF.

Đà Nẵng sẽ ra mắt tân HLV trưởng Trần Minh Chiến bằng cuộc tiếp đón Nam Định trong giai đoạn đội bóng thành Nam đang sa sút về mặt tinh thần. Lúc này, tất cả các trận còn lại của Đà Nẵng đều mang tính chất như trận "chung kết", nhất là những trận đấu trên sân nhà.

Trong khi đó PVF cũng gặp áp lực không kém khi di chuyển đến sân Ninh Bình trong trận đấu mà đội chủ nhà cũng sẽ ra mắt tân HLV người Hàn Quốc Bea Ji-won. Trận đấu lắm áp lực cho đội khách khi HLV Trần Tiến Đại vốn là một trong những "kiến trúc sư" xây dựng lực lượng cho Ninh Bình trong những ngày đầu tham dự giải hạng Nhất 2024-2025.

Ở top đầu, trận "derby" giữa Công an TPHCM và Công an Hà Nội là trận đầu tiên thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thi đấu sân nhà là sân Bình Dương. Sau hai trận thua đậm liên tiếp, hy vọng đội chủ nhà sẽ đòi nợ thành công ở trận lượt về này.

