Lịch thi đấu vòng 23 LPBank V-League 2025-2026

Cuộc đua vô địch mùa bóng năm nay có thể sẽ sớm ngã ngũ sau vòng 23 khi Công an Hà Nội tiếp đón Thanh Hóa. Nếu đội chủ nhà giành trọn 3 điểm thì mùa giải 2025-2026 sớm xác định tân vô địch.

Nếu giải quyết tốt ở trận gặp Thanh Hóa, CAHN sẽ duy trì khoảng cách điểm số an toàn để sớm vô địch mà không cần quan tâm đến các kết quả khác.

Viettel cũng đến gần ngôi Á quân, trong khi tính hấp dẫn ở cuộc đua giành vị trí thứ 3 vẫn còn quyết liệt. Ninh Bình sẽ có chuyến làm khách trên sân Vinh trước SLNA. Còn Hà Nội FC gặp PVF trên sân khách mà trận thắng của PVF trên sân Pleiku vừa qua cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra ở giai đoạn cuối mùa.

Trong khi PVF hy vọng giành điểm dù tiếp Hà Nội FC thì Đà Nẵng sẽ có vòng đấu không dễ dàng khi vào sân Bình Dương gặp Công an TPHCM. Becamex TPHCM cũng có chuyến làm khách đầy áp lực trên sân Lạch Tray trước Hải Phòng.

