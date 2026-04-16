Lịch thi đấu vòng 15 giải hạng Nhất 2025-2026

Đồng Nai trước hy vọng tiến gần hơn với V-League mùa tới khi trở về sân nhà ở vòng 15 tiếp Quảng Ninh, đội vốn không được đánh giá cao hơn.

Hấp dẫn nhất vẫn là cuộc tranh đua vị trí thứ nhì để giành suất tham dự trận play-off. Quy Nhơn United sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội trẻ PVF với nhiều thách thức.

CLB TPHCM cũng có chuyến "làm khách" ở vòng 15 khi gặp Đại học Văn Hiến trên sân Bà Rịa, trận đấu được tính sân nhà cho đại diện duy nhất của Sinh viên ở đấu trường hạng Nhất. Trận này có ý nghĩa quan trọng cho Văn Hiến ở cuộc đua tranh vị trí thứ nhì chung cuộc.

Ở nhóm cuối bảng, Thanh niên TPHCM gặp thử thách lớn khi gặp Khánh Hòa trên sân Nha Trang. Long An cũng không nhẹ gánh hơn gì khi di chuyển đến sân Phú Thọ gặp đội chủ nhà Xuân Thiện Phú Thọ.

LÊ ANH