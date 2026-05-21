Lịch thi đấu vòng 20 giải hạng Nhất 2025-2026

Cuộc so tài giữa Bắc Ninh và Thanh niên TPHCM ở vòng 20 khả năng sẽ xác định đội duy nhất xuống hạng, đồng thời top đầu cũng ngã ngũ với niềm vui thuộc về đội chủ nhà.

Thanh niên TPHCM di chuyển đến Bắc Ninh với mục tiêu phải giành 3 điểm, đồng thời hy vọng kết quả có lợi trên sân Long An. Khả năng rất khó xảy ra khi chính Bắc Ninh cũng cần điểm để sớm giành suất tranh play-off, tránh cảnh "đêm dài lắm mộng".

CLB TPHCM cũng còn hy vọng để níu kéo, đó là việc phải thắng Đồng Nai, đồng thời hy vọng Bắc Ninh sẩy chân trước Thanh niên TPHCM.

Kịch bản mà sẽ làm cho mùa giải hạng Nhất 2025-2026 sớm ngã ngũ là Bắc Ninh thắng Thanh niên TPHCM; Long An không thua Khánh Hòa. Khi ấy cục diện hai đầu bảng xếp hạng sớm an bài trước hai vòng đấu cuối.

LÊ ANH