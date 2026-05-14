Lịch thi đấu vòng 19 giải hạng Nhất 2025-2026

Vòng 19 giải hạng Nhất được dự báo là yên ả khi không có những trận mang tính chất so tài trực tiếp giữa nhóm đội đang cùng cuộc đau ở hai đầu bảng.

Sau trận thua trước đối thủ trực tiếp Bắc Ninh trong cuộc đua thăng hạng ở vòng đấu trước, Đồng Nai hy vọng sớm trở lại qua cuộc tiếp đón đối thủ được đánh giá dưới cơ là Đại học Văn Hiến.

Trong khi đó Bắc Ninh cũng sẽ có vòng đấu không quá khó dù thi đấu trên sân Nha Trang trước Khánh Hòa khi đội chủ nhà đã an toàn trụ hạng cũng như không còn nhiều hy vọng đua tốp đầu.

Ở khu vực cuối bảng, Thanh niên TPHCM tiếp tục gặp thử thách khi so tài cùng Phú Thọ, trong khi Long An hy vọng giành điểm dù sẽ làm khách trên sân Đồng Tháp.

LÊ ANH