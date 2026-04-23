Lịch thi đấu vòng 16 giải hạng Nhất 2025-2026

Điều thú vị ở vòng 16 giải hạng Nhất 2025-2026 khi có đến 2 trận "chung kết" ngược xuôi trên sân Quy Nhơn và Pleiku.

Trên sân Quy Nhơn, đội chủ nhà Quy Nhơn United (27 điểm) sẽ tiếp đón đội đầu bảng Đồng Nai (35 điểm). Khoảng cách giữa hai đội đang là 8 điểm nên đây là cơ hội để đội bóng đất Võ níu chân một trong những đối thủ chính ở cuộc đua thăng hạng mùa này.

Trong khi đó đội nhì bảng Bắc Ninh (29 điểm) về sân nhà gặp Phú Thọ sẽ là cơ hội cho họ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Đồng Nai, hoặc nới rộng khoảng cách điểm số với đội đứng thứ ba là Quy Nhơn United trong cuộc đua tranh suất đi play-off.

Cách đó không xa trên sân Pleiku, đội cuối bảng Thanh niên TPHCM (4 điểm) sẽ gặp Long An (8 điểm). Đây cũng là trận đấu "6 điểm" mà nếu không giành được chiến thắng, nguy cơ trở lại hạng Nhì ngày càng rộng với đội chủ nhà.

LÊ ANH