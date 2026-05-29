Lịch thi đấu vòng 21 giải hạng Nhất 2025-2026

Sau khi cuộc đua trụ hạng đã sớm ngã ngũ với xuất xuống hạng thuộc về CLB Thanh Niên TPHCM, ở tốp đầu, nhà tân vô địch khả năng sẽ xác định sau vòng 21 vào ngày 30-5.

Đang dẫn đầu bảng với 47 điểm và hơn đội theo sau là Bắc Ninh 5 điểm, chỉ cần 1 kết quả hòa vào chiều 30-5 trước Long An thì các cầu thủ Đồng Nai sớm giành ngôi vô địch, đồng thời lấy vé lên thẳng V-League 2026-2027 mà không cần quan tâm đến các kết quả khác.

Thực lực vượt trội, xem ra 3 điểm khó thoát khỏi tay Công Phượng và các đồng đội ở trận này. Bắc Ninh đang đứng nhì bảng và sẽ vào Quy Nhơn gặp Quy Nhơn United. Trận này cũng chỉ còn tính thủ tục khi Bắc Ninh đã chắc chắn là chủ nhân của suất tham dự trận play-off.

Các trận đấu của giải hạng Nhất cùng diễn ra vào lúc 16 giờ, ngày 30-5.

