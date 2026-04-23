Lịch thi đấu vòng 20 LPBank V-League 2025-2026

Đội đầu bảng Công an Hà Nội (48 điểm) có hy vọng nới rộng khoảng cách về điểm số khi về sân nhà tiếp SLNA ở vòng 20, trong khi đội xếp theo sau là TC Viettel (41 điểm) sẽ gặp nhiều thử thách qua chuyến làm khách trên sân đội cuối bảng Đà Nẵng.

Nhưng trận đấu đáng chú ý ở top đầu bảng là cuộc so tài giữa Ninh Bình (37 điểm) và Hà Nội FC (33 điểm) trên sân Ninh Bình khi đội khách xem đây là trận điểm để hướng vào top 3. Ở chiều ngược lại, giai đoạn này Ninh Bình càng không được chủ quan khi họ đang còn tranh đua ngôi Á quân với TC Viettel.

Ở nhóm cuối bảng, nếu như Đà Nẵng sẽ gặp khó qua cuộc tiếp đón TC Viettel thì PVF không khá hơn khi sẽ làm khách trên sân Thanh Hóa. Lúc này với Đà Nẵng cũng như PVF, mỗi trận đấu không khác gì trận chung kết.

LÊ ANH