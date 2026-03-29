Lịch thi đấu Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 1-4 đến 18-4-2026. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 sẽ đại diện châu Á tham dự U20 nữ World Cup 2026 được tổ chức tại Ba Lan.

12 đội góp mặt ở vòng chung kết gồm chủ nhà Thái Lan, 8 đội đứng nhất 8 bảng là CHDCND Triều Tiên, Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 3 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất gồm Jordan, Bangladesh cùng Đài Bắc Trung Hoa.

U20 nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc ở trận ra quân ngày 1-4, sau đó lần lượt gặp Thái Lan và Bangladesh. Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội đứng nhất nhì ở các bảng cùng với 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Tin liên quan Đội tuyển U20 nữ Việt Nam chốt danh sách, lên đường tham dự giải châu Á 2026

LÊ ANH