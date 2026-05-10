HLV Hudson thích thú khi Thái Lan vào bảng “xương” ở Asian Cup 2027

Kết quả bốc thăm đã đưa hai “kỳ phùng địch thủ” của bóng đá Đông Nam Á là Indonesia và Thái Lan vào cùng bảng F, bảng đấu còn có sự hiện diện của hai đội rất mạnh là Nhật Bản và Qatar.

Thái Lan quyết tâm sớm tìm lại hình ảnh mạnh mẽ sau giai đoạn không thành công trên các mặt trận trong thời gian qua. Ảnh: VFF

Bàn về thực lực và phong độ hiện nay của các đội trong bảng thì Thái Lan có phần lép vế khi Nhật Bản đang là đội số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA; Qatar là đương kim vô địch giải đấu. Đội còn lại là Indonesia vốn gây “sốc” ở khu vực qua dàn cầu thủ nhập tịch và suýt đoạt vé dự World Cup 2026.

Sẽ là thử thách cao độ cho các cầu thủ Thái Lan cũng như HLV Hudson trong mục tiêu sớm đưa đội tuyển Thái Lan trở lại vị thế vốn có. Dù đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thời gian gần đây bóng đá Thái Lan đang bị Việt Nam và Indonesia qua mặt trên các đấu trường.

HLV người New Zealand của đội tuyển Thái Lan, ông Hudson đánh giá: “Bảng F có nhiều đội bóng lớn góp mặt. Đây là cơ hội tuyệt vời để đối đầu các đối thủ mạnh và mọi chuyện đều có thể xảy ra". Ông Hudson đánh giá cao và tỏ ý tôn trọng hai đối thủ mạnh là Nhật Bản và Qatar khi cho rằng việc so tài với những đội này ở đấu trường danh giá như Asian Cup là cơ hội trải nghiệm quý giá với các cầu thủ Thái Lan.

HLV Hodson. Ảnh: FAT

Đối thủ còn lại là Indonesia, không chỉ thầy trò ông Hudson mà cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan trông chờ như là dịp để đội tuyển Thái Lan khẳng định mình. Nhà cầm quân người New Zealand nhấn mạnh: “Indonesia phát triển rất tốt và có HLV giỏi. Tôi nghĩ đó sẽ là trận đấu lớn".

Hai đại diện còn lại của Đông Nam Á tham dự Asian Cup 2027 là Việt Nam và Singapore. Trong đó đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với vị thế của các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, cùng bảng E với Hàn Quốc, UAE và Lebanon (hoặc Yemen). Singapore ở bảng D cùng Australia, Tajikistan và Iraq.

Tin liên quan Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc tại Asian Cup 2027

QUỐC CƯỜNG