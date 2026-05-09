Quả bóng vàng Hoàng Đức tỏa sáng, Ninh Bình trở lại tốp 3 V-League

Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức ghi một bàn và kiếm về một quả phạt đền để góp công lớn giúp đội chủ nhà Ninh Bình thắng Hải Phòng với tỷ số 2-1 thuộc vòng 22 V-League 2025-2026.

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức tỏa sáng trong chiến thắng của Ninh Bình trước Hải Phòng. ẢNH: TÂM HÀ

Ninh Bình sau hai trận không thắng đã bị đánh bật khỏi tốp 3 trên bảng xếp hạng V-League. Vì thế, thầy trò HLV Bae Ji-won cực kỳ quyết tâm hướng đến chiến thắng trước Hải Phòng, đội đã hết động lực cạnh tranh thành tích. Tuy nhiên, tân HLV Đặng Văn Thành lại gây bất ngờ khi cho các cầu thủ đội khách đẩy cao đội hình tấn công. Phút 16, Nguyễn Hữu Sơn thoát xuống và dứt điểm ở cự ly gần, đưa bóng dội trúng cột dọc khung thành Ninh Bình.

Hữu Sơn hẳn sẽ tiếc nuối bởi ngay sau tình huống bỏ lỡ này, mành lưới Hải Phòng đã rung lên. Hoàng Đức tung ra pha dứt điểm đầu tiên cho Ninh Bình, bóng đi xoáy về góc xa đánh bại thủ môn Nguyễn Đình Triệu, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Pha lập công của Hoàng Đức tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn duy trì đội hình với cự ly cao. Phút 28, Nguyễn Trung Hiếu bỏ lỡ một cơ hội “ngon ăn” khi thủ môn Quàng Thế Tài đã băng ra xa khung thành.

Một phút sau, Hoàng Đức thêm một lần nữa làm tung lưới Đình Triệu, nhưng trọng tài Lê Vũ Linh không công nhận bàn thắng vì xác định Trương Tiến Anh đã rơi vào thế việt vị trước khi chuyền bóng cho đội trưởng Ninh Bình. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1, khép lại với lợi thế dẫn trước dành cho Ninh Bình.

Trần Thành Trung cùng các đồng đội tại Ninh Bình trở lại tốp 3 V-League. ẢNH: TÂM HÀ

Đầu hiệp 2, Ninh Bình đẩy cao đội hình. Phút 55, Luiz Antonio phạm lỗi với Hoàng Đức trong vòng cấm, trọng tài Lê Vũ Linh lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Imoh Friday đánh bại Đình Triệu, nâng tỷ số lên 2-0 cho Ninh Bình. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi Hoàng Đức dính chấn thương sau pha va chạm với Antonio và phải rời sân.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Ninh Bình lùi về phần sân nhà để phòng ngự trước sức ép tấn công mà Hải Phòng tạo ra. Phút 65, Tagueu Tadjo trong tư thế trống trải ở vòng 5m50 lại sút bóng ra ngoài. Phải đến phút 90+1, nỗ lực tấn công của đội khách mới được đền đáp. Antonio tung cú sút xa ngoài vòng cấm ghi bàn danh dự cho Hải Phòng, khép lại thất bại 1-2.

Chiến thắng trước Hải Phòng giúp Ninh Bình có 41 điểm. Cùng với việc Hà Nội FC bất ngờ nhận thất bại trên sân Thanh Hóa ở trận đấu cùng giờ, Hoàng Đức và các đồng đội đã tạm lấy lại vị trí thứ 3 sau vòng 22. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn đứng thứ 7 với 28 điểm.

HỮU THÀNH