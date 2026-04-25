V-League 2025-2026: Thầy ngoại được mùa

Cuộc đua tranh ở hai đầu bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026 đang đến giai đoạn quyết liệt nhất. Trong đó cuộc cạnh tranh top đầu đang chứng kiến màn thể hiện của các nhà cầm quân nước ngoài mà nhiều người trong số họ đã tạo được dấu ấn của riêng mình.

Lâu lắm rồi V-League mới có được màn tranh đua hấp dẫn giữa các thầy ngoại trong top đầu bảng. Trước đây cũng từng có những cuộc tranh đua nhưng không có được hình ảnh của số đông như lúc này. Thâm niên nhất phải nói đến HLV Polking, đến với CAHN vào năm 2024 và đang cùng với đội bóng này hướng đến danh hiệu vô địch V-League mùa này. Thành tích ấn tượng của CAHN tại V-League mùa này cũng đã giúp ông có thêm điểm cộng với lãnh đạo CLB và vừa được ký gia hạn hợp đồng đến năm 2028.

CAHN hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng và ngôi vô địch chỉ còn tính thời gian với đội bóng này. Ngoài kinh nghiệm làm việc tại Đông Nam Á khi ông Polking từ dẫn dắt CLB, đội tuyển Thái Lan trước khi sang Việt Nam thử sức ở CLB TPHCM hiện nay là CAHN. Trong tay nhà cầm quân này còn có dàn cầu thủ hùng hậu mà bất kỳ HLV nào cũng ao ước. Đó là thuận lợi lớn cho ông Polking khi đến với CLB CAHN.

Nếu như đoàn quân của HLV Polking đang đến gần với ngôi vô địch V-League 2025-2026 thì các vị trí thứ nhì và ba vẫn đang còn tranh đua quyết liệt giữa nhóm 3 CLB TC Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC. Đây là 3 đội có nhiều biến động ở ghế HLV trưởng trong thời gian qua và có cùng định hướng là tin dùng HLV nước ngoài.

TC Viettel hiện đang do HLV người Bulgaria Popov dẫn dắt. Để cạnh tranh ngôi vô địch với CAHN hẳn không dễ với Viettel, lúc này họ tập trung giữ khoảng cách an toàn điểm số với đội theo sau thì khả thi hơn. Bất lợi cho đội bóng này là HLV Popov bị cấm chỉ đạo 4 trận ngay vào giai đoạn đua quyết liệt nhất. Sau chuyến làm khách tại Đà Nẵng vào ngày 26-4, họ sẽ về sân nhà tiếp Ninh Bình, đó là những trận đấu rất quan trọng với đội bóng áo lính.

Ninh Bình đang đứng thứ ba cùng thực lực hùng hậu, nhưng những biến động ở khu kỹ thuật trong thời gian qua ít nhiều ảnh hưởng đến hành trình của họ. Ông Bae Ji-won là thầy ngoại thứ hai đến với Ninh Bình và đồng hành với nhà cầm quân người Hàn Quốc này trong khu kỹ thuật Ninh Bình là GĐKT nhiều kinh nghiệm Vũ Tiến Thành. Sự phối hợp của bộ đôi này liệu có giúp Ninh Bình về đích an toàn với top 3 tại V-League và chiếc Cúp Quốc gia?

Đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng nhưng hành trình trong những vòng gần đây của Hà Nội FC khá ấn tượng. Họ chỉ còn cách Ninh Bình đúng 1 điểm và điều thuận lợi khi đoàn quân của HLV Kewell đang có phong độ rất tốt ở giai đoạn quyết định này. Ở thế rượt đuổi, nhưng Hà Nội FC có những lợi thế nhất định để có thể đe dọa thứ hạng của Ninh Bình và kể cả Viettel.

Đội còn lại cũng sử dụng thầy ngoại nhưng thành tích chưa như ý là Becamex TPHCM với HLV người Nhật Bản Ueno Nobuhiro. Tương tự như Ninh Bình, nhà cầm quân người Nhật Bản đến với V-League mùa này từ giữa mùa bóng và có sự hỗ trợ từ GĐKT nhiều kinh nghiệm là Đặng Trần Chỉnh. Nhưng thực lực của đội bóng đất Thủ hiện nay còn nhiều chênh vênh, thiếu những chốt chặn nổi bật để có thể vươn xa.

