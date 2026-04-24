Thủ môn Đình Triệu khiến HAGL thêm âu lo trong cuộc đua trụ hạng

Màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã giúp Hải Phòng cầm hòa đội chủ nhà HAGL với tỷ số 0-0 ở vòng 20 V-League 2025-2026.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã có ngày thi đấu xuất sắc. ẢNH: MINH TRẦN

HAGL bước ra sân Pleiku thi đấu vào chiều 24-4 trong bối cảnh chỉ hơn 5 điểm so với nhóm có nguy cơ rớt hạng. Vì vậy, HLV Lê Quang Trãi cùng các học trò quyết tâm tận dụng lợi thế được thi đấu trên sân nhà để vượt qua đội khách Hải Phòng. Trong khi đó, đội bóng đất Cảng gần như đã trụ hạng thành công nhưng vẫn muốn giành điểm số để khẳng định mình.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách Hải Phòng nhập cuộc chủ động hơn với những pha dứt điểm đáng chú ý của Luiz Antonio. Tuy nhiên, HAGL cũng nhanh chóng đáp trả. Phút thứ 10, Nguyễn Thanh Nhân có cơ hội ngon ăn trong vòng 5m50 nhưng lại dứt điểm vọt xà trong gang tấc.

Đến phút 22, đội chủ nhà tạo ra tình huống nguy hiểm liên tiếp khi Lương Ngọc Thanh Lâm thực hiện đường tạt bóng thuận lợi cho Junior Batista và Thanh Nhân. Dù vậy, cả hai pha dứt điểm đều không thể đánh bại thủ thành Nguyễn Đình Triệu bên phía Hải Phòng. Chỉ 5 phút sau, Thanh Nhân tiếp tục bỏ lỡ đáng tiếc khi đánh đầu ở cự ly gần nhưng bóng đi chệch khung thành.

HAGL hòa thất vọng trên sân nhà. ẢNH: MINH TRẦN

Bước sang hiệp hai, HAGL đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép. Phút 69, Marciel có đường chọc khe tinh tế để Võ Đình Lâm thoát xuống, song cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút bù giờ 90+3 khi Jairo treo bóng chuẩn xác để Conceicao đánh đầu, nhưng bóng chỉ “liếm” mép ngoài cột dọc trong sự tiếc nuối. Phung phí các cơ hội, HAGL đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng với đội khách Hải Phòng.

Kết quả này chỉ giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi có 19 điểm, tạm đứng thứ 11, nhưng nguy cơ bị nhóm 3 đội cuối bảng thu hẹp khoảng cách điểm số. Trong khi đó, Hải Phòng tiếp tục đứng thứ 5 với 28 điểm và khó có thể tiếp tục cuộc đua vào tốp 3 V-League.

HỮU THÀNH