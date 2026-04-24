Cựu binh tỏa sáng giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trên sân Ninh Bình

Xứng đáng là cuộc so tài được chờ đợi giữa hai đội đang tranh chấp quyết liệt trong top đầu bảng xếp hạng, 90 phút của trận đấu khán giả chứng kiến màn đôi công giữa hai đội từ hỏa lực tốt nhất xung trận ngay từ đầu. Đó là Geovanne, Friday, Gia Hưng, Thanh Trung ở đội chủ nhà. Bên kia sân là Hoàng Hên, Văn Quyết, Fisher, Hai Long, Hùng Dũng…

Văn Quyết tỏa sáng với bàn nâng tỷ số 3-1 cho Hà Nội FC.

Không xa lạ gì nhau ở lối chơi cùng sự quyết tâm giành chiến thắng nhằm tìm ưu thế trong cuộc đua top 3, đôi bên cùng tiếp cận trận đấu với lối chơi tấn công nhanh. Không phải chờ lâu, ngay ở phút thứ 4, các cầu thủ Hà Nội FC đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ pha lập công của tiền vệ kỳ cựu Đỗ Hùng Dũng.

Đội chủ nhà đáp trả với những pha tấn công dồn dập ngay sau đó. Tuy nhiên, kinh nghiệm trận mạc cùng tâm lý thoải mái hơn sau khi dẫn bàn đã giúp các cầu thủ đội khách ít tạo khoảng trống cho các chân sút Ninh Bình thâm nhập sâu vào vòng 16m50. Ở vào thời điểm đang có thế trận tốt, hàng thủ Hà Nội FC gặp tổn thất ở phút 34 khi Duy Mạnh bị chấn thương và phải thay thế bằng hậu vệ trẻ Anh Tiệp.

Không có cả Thành Chung do bị thẻ phạt và Duy Mạnh, hàng thủ đội khách đối diện nhiều nỗi lo khi các cầu thủ Ninh Bình tăng tốc và khai thác nhiều vào vị trí của cầu thủ trẻ Anh Tiệp vốn chưa có nhiều kinh nghiệm.

Ở vào thế trận đôi công, trước khi hiệp đầu khép lại, CĐV hai đội cùng có dịp reo hò từ các bàn thắng của đội nhà vào những phút bù giờ. Đầu tiên là bàn thắng nâng tỷ số 2-0 của Hà Nội FC từ pha lập công của Anh Tiệp. Nhưng không lâu sau đó, Geovanne kịp đem lại hy vọng cho đội chủ nhà từ pha rút ngắn tỷ số 1-2.

Thế trận đôi công tiếp tục được hai đội thể hiện từ đầu hiệp hai. Chân sút kỳ cựu Văn Quyết đã tỏa sáng với bàn nâng tỷ số 3-1 cho Hà Nội FC vào phút 58 sau đường chuyền ngang của Hoàng Hên. Nhưng các cầu thủ chủ nhà tiếp tục níu hy vọng trong cuộc rượt đuổi với bàn rút ngắn 2-3 vào phút 62 của tiền đạo trẻ Quốc Việt.

Đức Chiến nỗ lực ngăn cản pha đi bóng của Hoàng Hên.

Quãng thời gian còn lại chứng kiến những vất vả của các hậu vệ Hà Nội FC trước áp lực từ các chân sút đội chủ nhà. Có hai lần Geovanne và Hoàng Đức đưa bóng vào lưới thủ môn Văn Chuẩn nhưng không được công nhận do có lỗi việt vị. Hay tình huống các cầu thủ Ninh Bình thực hiện 3 cú sút liên tiếp về phía khung thành đội khách nhưng không thành bàn, khép lại trận đấu với tỷ số 3-2 cho Hà Nội FC.

Thắng trận này Hà Nội FC áp sát vị trí thứ ba của Ninh Bình khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 1 điểm.

QUỐC CƯỜNG