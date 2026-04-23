Hai trọng tài người Malaysia tham gia điều hành ở vòng 20 V-League

Theo thông tin từ công ty VPF, hai trận đấu quan trọng ở vòng 10 LPBank V-League liên quan đến nhóm đội đang đua trụ hạng sẽ được điều hành bởi trọng tài chính người Malaysia. Đây cũng là các trận cùng áp dụng VAR.

Trọng tài ngoại tái xuất hiện ở V-League sau những phản ứng với "vua sân cỏ" trong những vòng vừa qua. Ảnh: VPF

Qua đó, trận đấu giữa Thanh Hóa và PVF (ngày 25-4) sẽ do trọng tài FIFA người Malaysia - ông Razlan Joffri Bin Ali (sinh năm 1985) cầm còi. Trọng tài này vốn không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Ông từng làm nhiệm vụ ở V-League mùa này qua trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình tại vòng 12. Với kinh nghiệm quốc tế và không lạ gì không khí ở V-League, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali được kỳ vọng sẽ đưa trận đấu quan trọng này về đích an toàn.

Trong khi đó, trận đấu giữa Đà Nẵng và TC Viettel (ngày 26-4) sẽ do trọng tài FIFA Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir (sinh năm 1995) điều hành. Ông được xem là “tân binh” với sân cỏ V-League nhưng có nhiều kinh nghiệm điều hành ở giải Malaysia cũng như quốc tế.

Việc xuất hiện trọng tài ngoại tham gia điều hành trong lúc này phần nào làm cho người hâm mộ cũng như các CLB an tâm hơn, nhất là về khía cạnh tâm lý khi những vòng gần đây đã tái xuất hiện sai lầm của trọng tài. Ngoài ra cũng đã có trường hợp HLV Popov bị cấm chỉ đạo đến 4 trận vì thiếu kềm chế khi phản ứng trọng tài.

LÊ ANH