Đà Nẵng chỉ còn 1 thủ môn trước cuộc tiếp đón Viettel FC

Theo thông báo mới đây từ công ty VPF, vòng 20 LPBank V-League 2025-2026 sẽ có 9 cầu thủ và 1 HLV bị kỷ luật do thẻ phạt.

Thành Chung bị "treo giò" ở vòng 20 do thẻ phạt sẽ ảnh hưởng đến hàng thủ của Hà Nội FC trong chuyến làm khách trên sân Ninh Bình.

Ở trận đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu giữa Ninh Bình và Hà Nội FC, đội khách sẽ vắng mặt hậu vệ Thành Chung do bị thẻ đỏ ở trận gặp Becamex TPHCM ở vòng đấu trước. Thành Chung và Duy Mạnh hình thành bộ đôi không thể thiếu ở hàng phòng ngự Hà Nội FC, việc thiếu hụt chốt chặn này sẽ gây khó cho đại diện của bóng đá thủ đô ở trận đấu mang tính chất quan trọng tranh top 3 mùa này.

Trong khi đó Hải Phòng sẽ hụt tay săn bàn số 1 Tagueu trong chuyến làm khách trên sân Pleiku. Trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn chờ đón đội khách khi các cầu thủ chủ nhà “khát” thắng để cải thiện tình thế trên bảng xếp hạng.

Tại cuộc so tài giữa hai đội đang kẹt ở top cuối là Thanh Hóa và PVF, đội khách sẽ vắng hai trụ cột Anh Tuấn và Văn Việt do thẻ phạt. Những thiếu hụt này sẽ khó cho HLV Trần Tiến Đại trong việc bố trí đội hình ở trận đấu “6 điểm” này. Điều an ủi cho PVF là đội hình Thanh Hóa cũng suy yếu ở hàng công khi không còn tay săn bàn nguy hiểm Rimario, cầu thủ này đã chia tay đội bóng xứ Thanh do đôi bên không tìm được tiếng nói chung để tiếp tục đồng hành.

Một đội bóng khác cũng lo không kém là Đà Nẵng khi vắng Văn Biểu trong cuộc tiếp đón TC Viettel. Cái lo của Đà Nẵng là lúc này thủ môn Bùi Tiến Dũng còn đang điều trị chấn thương nên việc tìm người “gác đền” nhiều kinh nghiệm là không dễ dàng. Đà Nẵng hiện còn đúng 1 thủ môn là Văn Toản, vừa gia nhập đội bóng sông Hàn từ giai đoạn hai. Nhưng thời gian dài thủ môn này ít ra sân trước đó khi còn ở Hải Phòng, ít nhiều ảnh hưởng phong độ nên Văn Toản chủ yếu ngồi ghế dự bị.

Các cầu thủ khác sẽ ngồi trên khán đài ở vòng 20: Trọng Hoàng (Hà Tĩnh), Hoàng Minh (TC Viettel), Văn Đức (CAHN) và Văn Khánh (SLNA). Cùng với đó là HLV Popov, sẽ có trận thứ 2 ngồi chỉ đạo từ khán đài do án kỷ luật cấm chỉ đạo 4 trận từ VFF.

QUỐC CƯỜNG