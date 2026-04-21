Mùa bóng 2025-2026: Điệu buồn phương Nam

V-League và giải hạng Nhất 2025-2026 đang đi qua được 2/3 chặng đường, cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng đang dần định hình những nhóm đua tranh. Đáng chú ý là thêm một mùa nữa người hâm mộ bóng đá phía Nam tiếp tục bị các con cưng của mình “gieo sầu”.

Sau trận thắng PVF ở vòng 16, Công an TPHCM đang làm một hơi 3 trận thua liên tiếp để xa dần nhóm đội tranh huy chương mùa này. Ảnh: PVF

Ở đấu trường V-League, hai đại diện của TPHCM cùng tay trong tay… sa sút ở những vòng đấu vừa qua. Becamex TPHCM từ trận thua 2-4 trên sân Hàng Đẫy vẫn chưa thể an tâm trong cuộc đua trụ hạng cùng với lịch thi đấu sắp đến càng làm người hâm mộ đội bóng này thêm thấp thỏm. Bất lợi của đội bóng đất Thủ trong thời gian qua là lực lượng ít khi hội tụ đầy đủ những trụ cột do chấn thương. Mãi đến những vòng gần đây Vĩ Hào, Tấn Tài mới lần lượt trở lại sân với kỳ vọng cùng kéo đội nhà qua giai đoạn khó khăn.

Loạt trận đấu với phong độ thất thường vừa qua, Becamex TPHCM chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng.

Những vòng đấu tới đội bóng đất Thủ đều gặp các đối thủ ở nửa cuối bảng xếp hạng là Nam Định, Thanh Hóa, Đà Nẵng nên áp lực càng gia tăng. Becamex TPHCM đang lận đận ở phong độ thất thường thì Công an TPHCM cũng không khá hơn gì. Đội bóng này đang trải qua 3 trận thua liên tiếp với 10 bàn lọt lưới mà không ghi được bàn thắng nào. Mục tiêu đua top 3 của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức càng xa vời, và lúc này tập trung giữ vị trí ở nửa trên của bảng xếp hạng là khả thi hơn.

Nỗi lo kép của Công an TPHCM là chân sút số 1 Tiến Linh đến nay vẫn “tịt ngòi” sau cả chục trận đấu chưa tìm lại cảm giác ghi bàn. Phong độ sa sút của Tiến Linh không chỉ đang gieo sầu lên HLV Lê Huỳnh Đức mà còn làm cho cả HLV Kim Sang-sik âu lo. Tiến Linh càng bế tắc thì ông càng có ít sự lựa chọn cho hàng công đội tuyển Việt Nam trước nhiều trận đấu quan trọng sắp đến.

Hai đội Thanh niên TPHCM (áo trắng) và Đồng Tháp cùng lận đận ở top cuối bảng tại giải hạng Nhất.

Trở lại với sự sa sút của bóng đá phía Nam, không chỉ thêm những nốt trầm ở V-League mà ở giải hạng Nhất tình hình cũng không khá hơn. Ngoài Đồng Nai vốn có thực lực trội hơn hẳn nhóm đội còn lại để đến gần với ngày thăng hạng; nhóm cuối bảng – khu vực tranh trụ hạng là cuộc tranh đua giữa 3 đại diện của phía Nam là Thanh niên TPHCM, Long An và Đồng Tháp. Trong đó, Thanh niên TPHCM với 4 điểm trong hành trang, hy vọng trụ hạng ngày càng vơi dần.

Mùa bóng 2025-2026 chưa khép lại nhưng quả thực nhiều con số kém vui đang đến với các CLB phía Nam. Thành tích sa sút ở V-League cũng là điều tất yếu khi danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua cũng vơi dần thành viên của các CLB khu vực này. Hy vọng hình ảnh sẽ tươi sáng hơn ở mùa bóng tới khi chờ sự gia nhập của tân binh Đồng Nai ở V-League, Công an TPHCM sau mùa đầu trở lại với bóng đá chuyên nghiệp sẽ tái chuẩn bị mọi thứ chỉn chu hơn…

QUỐC CƯỜNG