Vòng 20 V-League, Ninh Bình – Hà Nội FC: Quyết chiến top 3

Cuộc đua ở top tranh huy chương mùa bóng 2025-2026 gần như lộ diện nhóm 4 đội CAHN, TC Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC. Trong nhóm này, Hà Nội FC có phần thất thế khi đang thua đội đứng thứ ba là Ninh Bình 4 điểm. Cuộc so tài giữa hai đội ở vòng 20 vào tối 24-4 sẽ mang nhiều ý nghĩa ở cuộc cạnh tranh top đầu.

Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Ninh Bình đã giành chiến thắng 2-1.

Ngoài việc có thuận lợi về khoảng cách 4 điểm, trận này Ninh Bình còn có ưu thế đá sân nhà với đầy đủ đội hình sẽ là thử thách lớn cho đội bóng đến từ thủ đô. Trong đó, sự trở lại của Hoàng Đức ở khu trung tuyến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bày binh của HLV Bae Ji-won.

Ninh Bình hiện đang có chuỗi phong độ khá tốt với 4 trận toàn thắng, nhất là những trận thắng diễn ra trước các đội đang đua trụ hạng đã cho thấy phong độ hiện tại của họ ổn định và sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Hà Nội FC. Sự liên thủ của bộ đôi Bae Ji-won và Vũ Tiến Thành liệu có đủ để tạo áp lực lên nhà cầm quân kỳ cựu Harry Kewell?

Hà Nội FC liệu có đòi được món nợ đã thua ở trận lượt đi? Ảnh: VPF

Xét về thực lực thì Hà Nội FC không kém cạnh gì khi trong đội hình có những gương mặt kỳ cựu Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng hợp cùng Hai Long, Tuấn Hải và nhất là Hoàng Hên đang ngày càng hiệu quả trên hàng công. Về lối chơi, Hà Nội FC dần có sự ổn định dưới triều đại của nhà cầm quân người Australia. Trong khi đó Ninh Bình cũng đang thay đổi từ lối đá tấn công hồi đầu mùa sang lối đá phản công dưới thời HLV Vũ Tiến Thành. Và nay, đang dần điều chỉnh khi có sự xuất hiện của HLV người Hàn Quốc.

Điều ấn tượng ở Ninh Bình là những thay đổi ở khu kỹ thuật vừa qua cho thấy không ảnh hưởng tiêu cực đến lối chơi mà mọi thứ đang được vận hành tốt hơn. Cả khách lẫn chủ gần như thất bại trong mục tiêu tranh ngôi vô địch mùa này, họ cùng xác định vị trí chung cuộc trong top 3 sẽ là thứ hạng an ủi ở mùa này. Lực lượng đồng đều và có nhiều kinh nghiệm, khả năng giành điểm của đội khách trong trận này khá cao cũng như sẵn sàng đòi lại món nợ đã thua 1-2 ở lượt đi.

Dự đoán: 1-2

QUỐC CƯỜNG