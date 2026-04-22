Từ mùa 2026-2027, HLV trưởng CLB V-League phải có bằng PRO

Nhằm sớm hoàn thiện các thủ tục để các CLB tham dự mùa giải 2026-2027 ở V-League cũng như đấu trường Đông Nam Á, châu Á, Ban cấp phép của LĐBĐ Việt Nam (VFF) tiến hành cuộc họp nhằm rà soát, đánh giá công tác cấp phép cho các CLB. Như những năm trước, việc rà soát năng lực của các CLB sẽ được tiến hành gắt gao theo tiêu chí từ AFC.

Ban Cấp phép sẽ quyết định cấp phép cho các CLB tham dự giải VĐQG 2026-2027 vào ngày 8-5 tới đây.

Tại cuộc họp, Bộ phận Hành chính cấp phép đã báo cáo tổng quan công tác cấp phép cho các CLB tham dự giải VĐQG và giải đấu cấp CLB AFC 2026-2027 theo thời gian biểu thực hiện cấp phép. Các đại biểu đã thảo luận và rà soát quá trình thực hiện các tiêu chí cấp phép của các CLB, bao gồm: tiêu chí Thể thao; tiêu chí Cơ sở vật chất; tiêu chí Tài chính; tiêu chí Pháp lý và tiêu chí Nhân lực hành chính.

Ban Cấp phép đặc biệt lưu ý việc tuân thủ yêu cầu của các tiêu chí bắt buộc áp dụng (tiêu chí A) mà các CLB phải đáp ứng như: HLV trưởng phải có bằng HLV chuyên nghiệp (PRO); cơ sở vật chất đảm bảo tiêu chuẩn; không có các khoản phải trả quá hạn đối với người lao động, cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội; thực hiện đầy đủ việc tham dự các giải trẻ quốc gia… Ban Cấp phép nhấn mạnh, các CLB không đáp ứng đầy đủ các quy định và tiêu chí tại Quy chế Cấp phép của VFF và AFC sẽ không được đề xuất cấp phép tham dự giải. Các CLB Bóng đá hạng nhất không tham gia triển khai hoạt động cấp phép sẽ không được xét lên hạng kể cả khi CLB đó đủ điều kiện về thành tích thể thao.

Bên cạnh đó, Ban Cấp phép cũng tiếp nhận báo cáo về kế hoạch triển khai hoạt động cấp phép thử nghiệm đối với CLB bóng đá nữ. Theo kế hoạch, VFF sẽ triển khai hai giai đoạn cấp phép thí điểm trước khi chính thức áp dụng vào cuối năm 2027. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm thực hiện yêu cầu của AFC, hướng tới việc cấp phép cho các CLB tham dự giải bóng đá nữ VĐQG 2028 và các giải đấu cấp CLB bóng đá nữ của AFC mùa giải 2028/29.

Theo kế hoạch, ngày 8-5-2026, Ban Cấp phép sẽ quyết định cấp phép cho các CLB tham dự giải VĐQG 2026-2027 và ngày 13-5-2026 sẽ quyết định cấp phép cho các CLB tham dự giải đấu cấp CLB AFC mùa giải 2026-2027.

Cũng trong chương trình làm việc, cuộc họp đã nghe báo cáo về công tác khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng Chương trình phát triển bóng đá trẻ của 5 CLB gồm Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa và Đồng Nai. Việc yêu cầu các CLB phải hoàn thiện các tuyến trẻ cũng nằm trong điều kiện từ AFC đối với 1 CLB chuyên nghiệp. Việc các CLB phải hoàn thiện các tuyến trẻ cũng là yêu cầu bắc buộc từ AFC

ĐOÀN NHẬT