Ninh Bình liệu sẽ sớm tìm điểm dừng?

Trận thua 2-3 trước Hà Nội FC đã làm cho các cầu thủ Ninh Bình cảm nhận được… hơi lạnh phía sau lưng khi đội bóng đến từ thủ đô đã thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Điều đó có nghĩa thầy trò HLV Bae Ji-won có thể rời top 3 bất kỳ lúc nào nếu không sớm sốc lại mọi thứ.

Geovanne (Ninh Bình) nỗ lực đi bóng trước sự ngăn cản của Hùng Dũng và Đình Hai.

Đội bóng tân binh này từng là hiện tượng ở giai đoạn đầu mùa bóng khi kéo dài thành tích bất bại xuyên suốt 11 vòng đấu trước khi bị Công an Hà Nội khuất phục ở vòng 12 với tỷ số 3-2 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu mà tay săn bàn Alan Sebastiao tỏa sáng khi ghi cả 3 bàn cho đội chủ nhà.

Trận thua trước Công an Hà Nội cũng là cột mốc đánh dấu sự sa sút của Ninh Bình sau đó khi thua tiếp HA.GL, Nam Định, Công an Hà Nội trước khi kết thúc mạch trận sa sút qua trận thắng lượt về trước HA.GL và Becamex TPHCM. Đó cũng là giai đoạn mà Ninh Bình gặp khó khăn về lực lượng khi khu kỹ thuật hai lần biến động cùng chấn thương của thủ lĩnh Hoàng Đức.

Tầm ảnh hưởng của Hoàng Đức lên lối chơi của Ninh Bình là rất cao, tiền vệ này không chỉ đóng vai điều tiết thế trận, “dọn” bóng cho các tiền đạo kết thúc mà còn trực tiếp ghi những bàn thắng quan trọng cho đội nhà. Hoàng Đức đang là cầu thủ nội duy nhất có tên trong top 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại V-League hiện nay. Cả hai trận gần đây của Ninh Bình chân sút này đều vào sân từ ghế dự bị.

Đây là giai đoạn đầy thử thách với bộ đôi Bae Ji-won và Vũ Tiến Thành

HLV Bae Ji-won chia sẻ về quyết định tung Hoàng Đức ra sân trong thời điểm Ninh Bình và Hà Nội FC đang ở thế trận đôi công: “Hoàng Đức vẫn còn đau, nhưng chúng tôi vẫn buộc phải tung cậu ấy vào sân trong hiệp hai, dù không hề muốn đặt lên vai Hoàng Đức gánh nặng quá lớn hay khiến chấn thương trở nên trầm trọng hơn".

Thua Hà Nội FC, Ninh Bình đang để chính đối thủ này thu hẹp khoảng cách chỉ còn 1 điểm cùng thử thách cực đại chờ đợi ở vòng 21 tới đây khi sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước TC Viettel. Đó là trận cầu “6 điểm” của đôi bên mà với Ninh Bình nếu lại sẩy chân ở trận này thì nguy cơ bị Hà Nội FC bắt kịp là rất cao khi đội bóng của bầu Hiển sẽ gặp Đà Nẵng.

Đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng với cặp bài trùng gồm HLV Bae Ji-won và GĐKT Vũ Tiến Thành khi mà họ chỉ còn 2 mục tiêu để hướng đến ở mùa bóng 2025-2026 là top 3 V-League và giành Cúp vô địch quốc gia.

QUỐC CƯỜNG