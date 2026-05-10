Tung đội hình “lạ”, HA.GL để thua dễ dàng trước PVF

Ở cuộc tiếp đón CLB PVF vào chiều 10-5, trận đấu mang ý nghĩa quan trọng cho đội khách trong cuộc đua trụ hạng, HA.GL đã bất ngờ bố trí đội hình khá lạ. Có nhiều tân binh lần đầu ra mắt ở đấu trường V-League. Trong đó có thủ môn 21 tuổi Phước Sang bắt chính thay cho Trung Kiên, dù thủ môn này vừa thi đấu rất tốt ở vòng đấu trước.

Ngoại binh của HA.GL luôn "đói bóng" trên hàng công , không khó cho các hậu vệ PVF vô hiệu hóa. Ảnh: ANH TRẦN

Cùng với đó là hậu vệ trẻ Tô Minh Lộc cũng lần đầu xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội bóng phố Núi. Hai cầu thủ trẻ khác là Lê Huy Kiệt và Nguyễn Vũ Khang ngồi dự bị. Như cỗ máy đang vận hành trơn tru, sự điều chỉnh lực lượng đột ngột đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội chủ nhà, nhất là ở hàng phòng ngự.

Đây là điều khó hiểu bởi đội chủ nhà lường trước PVF sẽ đá “tất tay” khi đang ở thế dựa chân tường phải giành điểm để đua trụ hạng.

Từ sự chệch choạc ngay đầu trận của HA.GL, PVF đã nhập cuộc đầy khởi sắc, thi đấu như một… trận chung kết để hướng đến chiến thắng. Đội khách liên tục gây sức ép ngay từ những phút đầu và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Thanh Nhàn cùng hai ngoại binh Eid Mahmoud và Mpande Joseph Mbolimbo đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Lần đầu được bắt chính và gặp đối thủ nhập cuộc với tình thế như bị dồn vào chân tường, thủ môn Phước Sang đã 2 lần vào lưới nhặt bóng. Ảnh: MINH TRẦN

Từ khoảng giữa hiệp 1, HA.GL mới lấy lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Nhưng vào thời điểm này, PVF đã nhanh chóng ghi bàn dồn dập để sớm tạo khoảng cách 2 bàn. Đầu tiên là cú dứt điểm của Eid Mahmoud ở phút 29 bắn hạ khung thành đội chủ nhà. Đến phút 42, người cũ của HA.GL là hậu vệ Lý Đức đã lập công ở bàn nâng tỷ số 2-0 từ sai lầm trong xử lý bóng của thủ môn Phước Sang.

Dù Gabriel Conceicao ghi bàn gỡ 1-2 cho HA.GL vào cuối hiệp một, nhưng sự bế tắc của hàng công đội chủ nhà ở hiệp đấu còn lại đã không ghi thêm bàn thắng nào. Một phần là các pha lên bóng của HA.GL thiếu sức mạnh, tính bất ngờ nên không quá khó cho hàng phòng ngự PVF hóa giải.

Sau 8 trận từ hòa đến thua, PVF đã nếm lại cảm giác chiến thắng để đạt 17 điểm, tạm qua mặt Đà Nẵng ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Cuộc đua trụ hạng vì thế tiếp tục quyết liệt trong 4 vòng còn lại với những diễn biến khó lường.

LÊ ANH