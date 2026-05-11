Gia Lai: Khai mạc Festival Bóng đá Quốc tế U14

Festival diễn ra từ ngày 11 đến 15-5, quy tụ 12 đội bóng tham gia tranh tài, trong đó có các đội đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Malaysia.

Festival sẽ diễn ra 34 trận đấu. Ngoài việc được vào cổng miễn phí, khán giả còn nhận nhiều phần quà từ ban tổ chức như áo thun, móc khóa mang hình linh vật voi và cá voi, biểu tượng của Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026.

Các đội bóng tham gia lễ khai mạc

Giải đấu tạo môi trường để các cầu thủ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho bóng đá Việt Nam; đồng thời là dịp giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Các cầu thủ tham gia thi đấu

Festival được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch Gia Lai. Trong khuôn khổ giải đấu, ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động bên lề dành cho các đoàn vận động viên và du khách như tham quan danh lam thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên và giao lưu nghệ thuật.

HỮU PHÚC