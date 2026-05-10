Tiến Linh giải “cơn khát” ghi bàn, Công an TPHCM giành 3 điểm trước SLNA

Trở về sân nhà tiếp SLNA ở vòng 22 LPBank V-League, các cầu thủ Công an TPHCM đã giành trọn 3 điểm qua chiến thắng 3-1. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của HLV Phùng Thanh Phương sau khi lên thay HLV Lê Huỳnh Đức sau vòng 21.

Williams, tác giả bàn gỡ 1-1 cho đội chủ nhà, khởi đầu cho chiến thắng ngược dòng 3-1. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến trước trận đấu này, SLNA vốn có khoảng cách điểm số khá an toàn với nhóm đội cuối bảng nên nhập cuộc với tâm lý thoải mái. Thậm chí đội bóng xứ Nghệ còn bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước vào phút 12 từ pha đánh đầu vào lưới nhà của hậu vệ Gia Bảo (Công an TPHCM).

Các cổ động viên đội chủ nhà lại liên tưởng đến kết cục khó khăn như những trận đấu gần đây thì sự bùng nổ của các chân sút Công an TPHCM đã kịp giải tỏa “cơn khát” ấy. Các chân sút Endrick, Raphael và Lee Williams liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội khách trong thời gian sau đó.

Sau hai lần đưa bóng vào lưới SLNA nhưng không được công nhận do lỗi việt vị, đội chủ nhà cũng kịp tìm được bàn gỡ trước khi hiệp đầu khép lại từ pha đá phạt 11m của chân sút Việt kiều Lee Williams. Chân sút này đã bị hậu vệ Văn Khánh phạm lỗi trong vòng 16m50 trước đó.

Trận thắng giúp Công an TPHCM trở lại top 6 đội đầu bảng.

Đội chủ nhà gia tăng sức ép từ đầu hiệp hai nhằm quyết giành chiến thắng. Ở bên kia sân, hàng thủ SLNA dần lộ những lúng túng trong việc tổ chức phòng ngự. Phút 66, tận dụng sai lầm của hậu vệ SLNA, Tiến Linh bứt tốc băng xuống đoạt bóng và dứt điểm gọn gàng ghi bàn nâng tỷ số 2-1 cho đội nhà.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chân sút này sau giai đoạn rất lâu bị “tịt ngòi” bên cạnh sự trượt dốc của đội bóng. Hình ảnh cả đội chủ nhà từ trong sân lẫn khu kỹ thuật cùng reo hò ăn mừng bàn thắng càng cho thấy sự giải tỏa tâm lý của họ cùng Tiến Linh như thế nào.

Các cầu thủ Công an TPHCM tiếp tục vận hành lối đá chặt chẽ trong phần thời gian còn lại và ghi thêm bàn thứ 3 vào phút 88 do công Raphael. Thắng trận này, Công an TPHCM vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng với 32 điểm.

QUỐC CƯỜNG