Hà Nội FC hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Hà Nội FC có lực lượng đầy đủ cùng khí thế hừng hực trong chuyến làm khách tại xứ Thanh vào tối 9-5 ở vòng 22 LPBank V-League, Nhưng thầy trò HLV Kewell đã bất ngờ thua trắng 0-1 dù thi đấu hơn người trong suốt hiệp hai. Trận thua đã kết thúc hy vọng tranh vô địch của Hà Nội FC mùa này, thậm chí trở lại thế bất lợi trong cuộc đua top 3.

Ngọc Mỹ tỏa sáng với bàn thắng quyết định đem 3 điểm về cho đội bóng xứ Thanh.

Hai đội đã nhập cuộc rất nhanh với lối chơi cởi mở. Dù không được đánh giá cao hơn nhưng Thanh Hóa thi đấu đầy quyết tâm như thể trận… chung kết, bởi họ quyết sớm trụ hạng tránh cảnh “đêm dài lắm mộng”. Hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà đã tạo nhiều khó khăn cho các chân sút Hà Nội FC tìm cách tiếp cận sâu vào vòng 16m50.

Cùng với đó là sự xuất sắc của thủ môn Y Êli Niê đã nhiều phen làm nản lòng các chân sút đội khách. Phút thứ 10, Hà Nội FC liên tiếp tạo ra hai pha dứt điểm cầu môn nguy hiểm nhưng không chuyển thành bàn. Đầu tiên là cú sút xa của Hoàng Hên, bóng vào tầm bắt của Y Êli Niê. Sau đó không lâu là tình huống dứt điểm của Hai Long.

Tấn công dồn dập nhưng bế tắc trong dứt điểm, Hà Nội FC dần giảm tốc độ từ giữa hiệp 1. Dù vậy đội khách cũng suýt có bàn thắng mở tỷ số ở phút 30 khi Văn Quyết nỗ lực tang bóng qua tầm bắt của Y Êli Niê, nhưng hậu vệ đội chủ nhà kịp lùi về cứu thua trên vạch ngang khung thành.

Hai Long nỗ lực đi bóng trước sự áp sát của hậu vệ đội chủ nhà. Ảnh: HNFC

Ở vào thế trận bị đội khách lấn lướt, Thanh Hóa bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ pha đánh đầu cận thành của Ngọc Mỹ sau đường chuyền từ biên trái. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 trong hai trận liên tiếp của tuyển thủ U23 này cho đội bóng xứ Thanh. Phút 45, Thanh Hóa chỉ còn 10 người khi Bá Tiến lãnh thẻ đỏ vì phạm lỗi với Xuân Mạnh.

Hơn người, Hà Nội FC gia tăng sức ép ở hiệp còn lại để hy vọng tìm bàn gỡ, trong khi Thanh Hóa lùi thấp đội hình với số đông bên phần sân nhà. Các chân sút Hà Nội FC tiếp tục phung phí cơ hội bên cạnh sự xuất sắc của thủ môn Y Êli Niê đã giúp Thanh Hóa giành 3 điểm quý giá.

Thắng trận này Thanh Hóa đạt 24 điểm, hơn PVF 10 điểm và hơn Đà Nẵng 8 điểm như đặt 1 chân trụ hạng. Trong khi đó Hà Nội FC rời top 3 khi thua Ninh Bình 2 điểm. Đoàn quân của HLV Kewell còn thua CAHN 15 điểm nên hy vọng vô địch mùa này coi như kết thúc.

Tin liên quan Hà Nội FC với quyền tự quyết ở top 3

QUỐC CƯỜNG