Hà Nội FC với quyền tự quyết ở top 3

Tình hình thuận lợi sau 4 trận thắng liên tiếp đã giúp Hà Nội FC thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Kewell đã lách qua giữa TC Viettel và Ninh Bình để lên vị thứ ba sau vòng 21 LPBank V-League. Thậm chí lúc này họ còn hướng vị trí nhì bảng của đội bóng áo lính.

Hà Nội FC thắng Thanh Hóa 2-1 ở trận lượt đi.

Trận thắng 2-1 mới đây trước “người anh em” Đà Nẵng đã cho thấy sự quyết tâm của Hà Nội FC như thế nào khi mà mọi thứ đang được vận hành tốt. Vòng 22 dù đá trên sân Thanh Hóa nhưng Hà Nội FC vẫn tự tin để nghĩ đến chiến thắng khi mà nhiều trụ cột đã có thể trở lại đội hình chính như Văn Quyết, Thành Chung.

Cả công lẫn thủ đều có sự ổn định lực lượng, đội khách có thể yên tâm để hướng mục tiêu “thừa thắng xông lên”. Đội bóng thủ đô thừa hiểu những đối thủ chính TC Viettel và Ninh Bình sẽ tăng tốc trong 5 trận còn lại nên nếu để sơ sẩy bất kỳ vòng đấu nào đều sẽ phải trả giá.

Ở bên kia sân, Thanh Hóa vừa giành được 1 trận hòa quý giá trên sân Bình Dương để tiếp tục giữ khoảng cách an toàn với đội cuối bảng Đà Nẵng. Về lý thuyết, khoảng cách 8 điểm giữa đội bóng xứ Thanh với Đà Nẵng chưa quá vững trong cuộc đua trụ hạng, nhưng một khi mà đội bóng sông Hàn cứ “chìm” dần qua chuỗi trận bết bát thì hy vọng càng mở với nhóm đội xung quanh, trong đó có Thanh Hóa.

Phong độ đang ổn định và hướng đến thành tích cao trong top 3, Hà Nội FC hy vọng giành trọn 3 điểm trên sân Thanh Hóa ở vòng 22. Ảnh: PVF

Hòa cũng sẽ là kết quả đạt yêu cầu với Thanh Hóa trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC. Nhưng trong tình hình hiện nay thì mọi chuyện sẽ không dễ cho Thanh Hóa khi Văn Quyết và các đồng đội vốn là “khắc tinh” của đội chủ nhà tong những mùa bóng vừa qua.

Ngoài sự thoải mái về tâm lý, Thanh Hóa không có điểm nhấn nào đáng chú ý ở trên sân để so đọ cùng Hà Nội FC ở trận đấu này. Chủ hướng đến mục tiêu chia điểm, nhưng e rằng không là điều dễ dàng. Cuộc so tài giữa Thanh Hóa và Hà Nội FC diễn ra lúc 18 giờ ngày 9-5.

Dự đoán: 0-2

QUỐC CƯỜNG