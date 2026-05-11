U17 Việt Nam thua ngược 4 bàn vào cuối trận trước Hàn Quốc

Dù ghi bàn thắng dẫn trước nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam đã không bảo toàn được chiến thắng trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai vào đêm 10-5 nên chưa thể sớm giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Sỹ Bách ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đội U17 Việt Nam phần nào gây bất ngờ cho các cầu thủ Hàn Quốc khi chủ động lối chơi tấn công ngay từ đầu trận và liên tiếp thực hiện nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Sự năng động của Văn Dương, Nguyễn Lực nhiều phen gây khó khăn cho các hậu vệ U17 Hàn Quốc.

Đến phút 33, những nỗ lực của U17 Việt Nam cũng được đền đáp với bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chọc khe của Quý Vương được Sỹ Bách kết thúc bằng pha dứt điểm đẹp mắt ghi bàn cho đội nhà.

U17 Hàn Quốc đẩy cao đội hình tấn công sau bàn thua. Áp lực càng được họ gia tăng từ đầu hiệp hai, trong nỗ lực phòng ngự vất vả của hàng phòng ngự U17 Việt Nam và thủ môn Xuân Hòa. Trước sức ép liên tục, các cầu thủ Việt Nam đã bị gỡ hòa vào phút 82 từ pha đá phạt của Ahn Sun Hyun.

Sự mất tập trung vào cuối trận đã buộc U17 Việt Nam thua ngược với tỷ số 1-4. Ảnh: VFF

Bị gỡ hòa, hàng phòng ngự U17 Việt Nam mất đi sự tập trung như thời gian trước đó và liên tiếp bị thủng lưới thêm 3 bàn từ Nam Lan (85’), Ahn Jung Wan (87’) và Kim Ji Woo (90+3).

Thắng 4-1 chung cuộc, U17 Hàn Quốc vươn lên vị trí đầu bảng với 4 điểm. Đoàn quân của HLV Roland vẫn dừng ở 3 điểm chưa thể sớm lấy vé vào tứ kết đồng thời suất tham dự VCK U17 World Cup 2026. Trận cuối gặp U17 UAE sẽ mang tính quyết định.

QUỐC CƯỜNG

