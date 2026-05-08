HLV Cristiano Roland khuyên các học trò tập trung cao độ cho trận gặp U17 Hàn Quốc

Sau trận thắng U17 Yemen hôm ra quân, U17 Việt Nam đã trở lại sân tập vào chiều 17-5 để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo bảng C Vòng chung kết U17 châu Á 2026 gặp U17 Hàn Quốc. Buổi tập diễn ra trong bầu không khí hứng khởi sau màn khởi đầu thuận lợi.

HLV Cristiano Roland lưu ý cùng các học trò, cuộc đua tại VCK U17 châu Á 2026 mới chỉ bắt đầu và mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Chính vì vậy, toàn đội không được phép chủ quan hay lơ là trong quá trình chuẩn bị. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự đã tổ chức họp chuyên môn, xem lại băng hình trận đấu với U17 Yemen cũng như phân tích đối thủ U17 Hàn Quốc nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng phương án chiến thuật cho trận đấu sắp tới.

Tại buổi tập chiều 7-5, sau phần khởi động chung, các cầu thủ được chia thành hai nhóm. Nhóm thi đấu nhiều ở trận gặp Yemen tập trung vào các bài hồi phục và giãn cơ, trong khi nhóm còn lại được tăng cường các bài tập thể lực kết hợp rèn chiến thuật.

Theo quan điểm của HLV Cristiano Roland, tất cả các cầu thủ đều phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng vai trò của các cầu thủ đá chính hay vào sân thay người đều quan trọng như nhau, bởi những nhân tố được tung vào sân ở thời điểm sau hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt và quyết định kết quả trận đấu.

Các cầu thủ trên sân tập ngày 17-5

Bên cạnh những lời động viên, HLV trưởng U17 Việt Nam cũng nhắc nhở toàn đội cần nhanh chóng trở lại trạng thái tập trung. “Chúng ta đã thắng nhưng rõ ràng vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Trận ra quân rất khó khăn nhưng những nỗ lực đã mang lại kết quả mong muốn. Bây giờ toàn đội cần bình tĩnh, phân tích lại trận đấu, nghỉ ngơi và hướng ngay tới các trận tiếp theo”, ông chia sẻ.

Khép lại cuộc trò chuyện với các học trò, HLV Cristiano Roland tiếp tục truyền tinh thần quyết tâm cho toàn đội: “Khi mọi thứ được chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ làm được, sẽ nhận được sự ủng hộ và có thêm may mắn”.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 10-5 tới theo giờ Jeddah (23 giờ, giờ Việt Nam). Đây được đánh giá là thử thách lớn đối với thầy trò HLV Cristiano Roland trong hành trình cạnh tranh tấm vé vào tứ kết tại VCK U17 châu Á 2026, đồng thời cũng là suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

