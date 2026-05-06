HLV Cristiano Roland tự tin cùng U17 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại VCK U17 châu Á 2026 bằng cuộc so tài với U17 Yemen vào lúc 0 giờ ngày 7-5 (20 giờ ngày 6-5, giờ địa phương). Trước thềm trận đấu, HLV trưởng Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý sau thời gian tập huấn tại Jeddah.

U17 Việt Nam và buổi tập cuối trước trận ra quân gặp U17 Yemen. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

U17 Việt Nam quyết tâm chinh phục giải lần này bằng sức trẻ và khát vọng vươn cao. Những thể hiện mạnh mẽ của đội tại giải vô địch Đông Nam Á vừa qua đã gia tăng niềm tin vào sự trưởng thành của các cầu thủ. Theo HLV Cristiano Roland, khi các cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và duy trì sự tập trung trong tập luyện cũng như thi đấu, sự tự tin sẽ được hình thành một cách tự nhiên.

“Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, điều đó giúp các cầu thủ bước vào giải với trạng thái tốt. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em đã thể hiện”, ông cho biết.

Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, HLV Cristiano Roland nhận định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết. “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”, HLV Cristiano Roland nói.

Tham dự VCK gồm có 15 đội sau khi CHDCND Triều Tiên rút lui. Sau vòng bảng, hai đội có đứng nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết, đồng thời giành suất tham dự VCK U17 World Cup 2026. Nếu đội U17 Qatar có tên ở vòng tứ kết thì sẽ thêm 1 suất vớt dự World Cup dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

LÊ ANH