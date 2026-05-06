HLV của U17 Yemen: Gặp U17 Việt Nam như trận chung kết

Hai đội đứng đầu bảng C thuộc vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ giành vé dự U17 World Cup, nên HLV Haitham Al Asbahi của U17 Yemen nhận định cuộc đối đầu với U17 Việt Nam không khác gì một trận chung kết.

U17 Yemen đã có 2 tuần tập luyện tại Saudi Arabia.

“Vòng chung kết U17 châu Á 2026 cực kỳ quan trọng. Trong đó, từng cuộc so tài tại vòng bảng, gồm trận ra quân gặp U17 Việt Nam, đều như một trận chung kết”, HLV Haitham Al Asbahi chia sẻ với truyền thông Tây Á.

Tương tự U17 Việt Nam, U17 Yemen cũng đứng đầu bảng đấu của mình tại vòng loại U17 châu Á 2026. Tuy nhiên, đại diện đến từ Tây Á được chọn làm hạt giống số 2 thuộc vòng chung kết, còn U17 Việt Nam là hạt giống số 3.

Còn tại bảng C, bên cạnh U17 Yemen và U17 Việt Nam còn có U17 Hàn Quốc cùng U17 UAE. Về lý thuyết, U17 Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn so với 3 đội còn lại, song cơ hội giành vé dự World Cup được chia đều cho tất cả. Vì vậy, trận ra quân giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen vào lúc 0 giờ ngày 7-5 (giờ Việt Nam) sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng đi tiếp của đôi bên.

Đó là lý do HLV Haitham Al Asbahi bày tỏ sự tôn trọng và thận trọng khi đánh giá U17 Việt Nam là đối thủ đáng gờm, nhất là sau khi thầy trò HLV Cristiano Roland vừa đoạt chức vô địch U17 Đông Nam Á, trong đó có chiến thắng trước đối thủ rất mạnh ở vòng bán kết là U17 Australia.

HLV Haitham chia sẻ: “Chúng tôi đã nghiên cứu và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu với U17 Việt Nam. Trận đầu tiên tại bất cứ kỳ giải đấu nào cũng là quan trọng bậc nhất”.

Ông tiếp lời: “Trong khi đó, U17 UAE là đối thủ khó chơi, còn Hàn Quốc không cần giới thiệu nhiều với thành tích và chất lượng ấn tượng. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã cải thiện thể lực và kỹ thuật cho các học trò. Nói chung, toàn đội sẵn sàng đương đầu với những thử thách sắp tới”.

U17 Việt Nam đặt chân đến Saudi Arabia để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2026 được 3 ngày, thì U17 Yemen đã trải qua hơn 2 tuần tập luyện tại nước chủ nhà. Vì thế, thầy trò HLV Haitham sẽ có nhiều lợi thế về khả năng thích nghi với thời tiết, múi giờ lẫn sân bãi.

HỮU THÀNH