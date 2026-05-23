Ngoại binh Thanh Hóa sửa sai, khiến HAGL chưa thể trụ hạng V-League

Trung vệ Abdurakhmanov dù đá phản lưới nhà nhưng cũng chính là người ghi bàn vào lưới HAGL, qua đó ấn định tỷ số hòa 1-1 cho đội chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 24 V-League 2025-2026.

Trung vệ Abdurakhmanov (áo vàng) trở thành tâm điểm của trận Thanh Hóa - HAGL. ẢNH: HOÀNG SƠN

Cả Thanh Hóa lẫn HAGL đều chưa thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng nên bước vào trận đấu trên sân Thanh Hóa tối 23-5 với quyết tâm rất cao. Trong đó, áp lực giành chiến thắng của đội bóng phố Núi lớn hơn khi họ chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm. Dù phải làm khách, các học trò của HLV Lê Quang Trãi nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số ở phút 15.

Từ quả phạt góc bên cánh phải của HAGL, tình huống lộn xộn diễn ra trong vòng cấm. Đinh Quang Kiệt dứt điểm hụt nhưng bóng vô tình trúng trung vệ Abdurakhmanov (Thanh Hóa) đổi hướng bay vào lưới. Chính thầy trò HLV Lê Quang Trãi cũng bất ngờ với bàn thắng này nhưng vẫn ăn mừng đầy cuồng nhiệt.

Sau bàn thua, Thanh Hóa nhanh chóng xốc lại tinh thần. Ngoài đường biên, HLV Mai Xuân Hợp liên tục đưa ra những điều chỉnh chiến thuật nhằm đa dạng hóa các đợt tấn công của đội chủ nhà. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 42. Cũng từ một quả phạt góc bên cánh phải, Abdurakhmanov bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, khiến thủ môn Trần Trung Kiên bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

HAGL gặp nhiều khó khăn trên sân Thanh Hóa. ẢNH: HOÀNG SƠN

Ngoại binh của Thanh Hóa đã sửa sai để khép lại hiệp 1 đầy dấu ấn cá nhân. Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục duy trì sức ép. Tuy nhiên, các pha triển khai bóng của đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật mà HAGL tạo ra. Ở chiều ngược lại, đội bóng của bầu Đức cũng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trận đấu vì thế khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Với trận hòa này, Thanh Hóa tạm vươn lên vị trí thứ 9 với 25 điểm và gần như chắc chắn hoàn thành mục tiêu trụ hạng dù mùa giải vẫn còn 2 vòng đấu. Trong khi đó, HAGL đứng thứ 11 với 23 điểm và có nguy cơ bị Becamex TPHCM (21 điểm) vượt mặt nếu đội bóng này đánh bại SLNA ở trận đấu muộn nhất vòng 24 diễn ra vào ngày mai. Đáng lo hơn với HAGL là khoảng cách giữa họ với đội áp chót Đà Nẵng hiện chỉ còn 3 điểm.

HỮU THÀNH