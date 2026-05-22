Đội Thanh Hóa tiếp tục bị FIFA cấm chuyển nhượng

Đội Thanh Hóa tiếp tục bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cấm chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp do nợ tiền lương lẫn tiền lót tay.

Đội Thanh Hóa tiếp tục bị FIFA cấm chuyển nhượng.
Ngày 21-5, FIFA ra quyết định cấm đội Thanh Hóa tham gia thị trường chuyển nhượng trong 3 kỳ liên tiếp vì liên quan đến tranh chấp tài chính với cầu thủ. Đây là lần thứ 5 đội bóng xứ Thanh bị kiện lên cơ quan bóng đá thế giới chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026.

Theo quy định, nếu không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán với nguyên đơn, Thanh Hóa sẽ không được đăng ký cầu thủ mới ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2026-2027, diễn ra từ ngày 22-7 đến 22-9. Án phạt được xem là đòn giáng mạnh với đội bóng đang suy giảm lực lượng nghiêm trọng sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột.

Nguồn cơn vụ việc nhiều khả năng xuất phát từ tiền đạo Rimario Gordon. Chân sút người Jamaica vừa tuyên bố chia tay Thanh Hóa sau thời gian dài liên tục phản ứng vì bị nợ lương và các khoản đãi ngộ. Trước đó, Rimario từng bỏ tập nhiều buổi để gây sức ép, trước khi trở lại thi đấu khi CLB tạm thời thanh toán một phần công nợ.

Bốn vụ kiện trước đó, Thanh Hóa đều đạt được thỏa thuận trả nợ với các nguyên đơn để tránh án phạt kéo dài. Tuy nhiên, việc tiếp tục bị FIFA “tuýt còi” cho thấy tình hình tài chính của đội bóng vẫn hết sức báo động. Đáng chú ý, đội Thanh Hóa cũng chỉ vừa được cấp phép ngoại lệ để tham dự V-League mùa tới do chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tài chính bắt buộc.

Tại V-League 2025-2026, đội bóng xứ Thanh trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn vì không thể bổ sung lực lượng. Có thời điểm, HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn 17 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu, bao gồm 3 thủ môn. Thậm chí, Thanh Hóa từng phải sử dụng thủ môn đá tiền đạo để đủ quân số ra sân.

Dẫu vậy, tinh thần thi đấu của Thanh Hóa vẫn nhận được nhiều sự ghi nhận. Sau 23 vòng, họ có 24 điểm, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng và gần như chắc chắn trụ hạng khi hơn đội đứng thứ 13 tới 7 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

HỮU THÀNH

Rimario Gordon V-League 2025-2026 Đội Thanh Hóa Mai Xuân Hợp Jamaica FIFA

