Bóng đá trong nước

CLB nữ TPHCM chọn sân nhà mới ở mùa bóng 2026

SGGPO

Do sân Thống Nhất đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp nên tương tự như CLB Công an TPHCM, đội nữ TPHCM cũng tìm sân nhà mới để đăng ký thi đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

CLB nữ TPHCM trong 1 trận đấu trên sân Bà Rịa ở giải VĐQG năm 2024. Ảnh: VFF
CLB nữ TPHCM trong 1 trận đấu trên sân Bà Rịa ở giải VĐQG năm 2024. Ảnh: VFF

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 lần đầu tiên được áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt trên sân nhà và sân khách. Đến nay các đội Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Phong Phú Hà Nam và Than KSVN đã xác định được sân nhà. Trong đó, Thái Nguyên T&T có sân mới vừa khánh thành vào cuối năm 2025 và hiện đang tổ chức giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

CLB nữ TPHCM đang tính toán 1 trong 2 sân sẽ làm sân nhà ở mùa giải năm nay, đó là sân Bà Rịa hoặc sân Dĩ An. Hiện đang chờ lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM quyết định. Cả hai sân đều đủ khả năng tổ chức giải bóng đá tầm quốc gia, trong đó sân Bà Rịa là sân nhà của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây và CLB TPHCM hiện nay. Trong khi đó sân Dĩ An thì có cự ly di chuyển từ nơi đóng quân của đội (sân Tao Đàn) gần hơn.

698888758_882884684821740_1709871053700036746_n.jpg
Joelma có khởi đầu thành công cùng CLB nữ TPHCM

Mùa bóng 2026, CLB nữ TPHCM nhập cuộc với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch Cúp Quốc gia và giải VĐQG. Ở Cúp Quốc gia, đội sẽ gặp Phong Phú Hà Nam ở vòng bán kết vào ngày 23-5 tới đây. Theo quy định của VFF, từ mùa bóng 2026 các CLB có thể đăng ký 1 cầu thủ ngoại và 2 cầu thủ Việt kiều vào danh sách tham dự.

Sau khi sàng lọc, lãnh đạo CLB nữ TPHCM chỉ đăng ký 1 ngoại binh là tiền đạo người Brazil Joelma. Cô cũng là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội ở mùa giải năm nay qua bàn mở tỷ số 1-0 trước Hà Nội I ở trận ra quân tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Cúp Quốc gia 2026 CLB nữ TPHCM VĐQG 2026 Thái Nguyên T&T CLB Bà Rịa-Vũng Tàu Hà Nội I Sân Bà Rịa Phong Phú Hà Nam Than KSVN Sở VH-TT TPHCM

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn