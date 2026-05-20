CLB nữ TPHCM chọn sân nhà mới ở mùa bóng 2026

Do sân Thống Nhất đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp nên tương tự như CLB Công an TPHCM, đội nữ TPHCM cũng tìm sân nhà mới để đăng ký thi đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG 2026.

CLB nữ TPHCM trong 1 trận đấu trên sân Bà Rịa ở giải VĐQG năm 2024. Ảnh: VFF

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 lần đầu tiên được áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt trên sân nhà và sân khách. Đến nay các đội Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Phong Phú Hà Nam và Than KSVN đã xác định được sân nhà. Trong đó, Thái Nguyên T&T có sân mới vừa khánh thành vào cuối năm 2025 và hiện đang tổ chức giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

CLB nữ TPHCM đang tính toán 1 trong 2 sân sẽ làm sân nhà ở mùa giải năm nay, đó là sân Bà Rịa hoặc sân Dĩ An. Hiện đang chờ lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM quyết định. Cả hai sân đều đủ khả năng tổ chức giải bóng đá tầm quốc gia, trong đó sân Bà Rịa là sân nhà của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây và CLB TPHCM hiện nay. Trong khi đó sân Dĩ An thì có cự ly di chuyển từ nơi đóng quân của đội (sân Tao Đàn) gần hơn.

Joelma có khởi đầu thành công cùng CLB nữ TPHCM

Mùa bóng 2026, CLB nữ TPHCM nhập cuộc với nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch Cúp Quốc gia và giải VĐQG. Ở Cúp Quốc gia, đội sẽ gặp Phong Phú Hà Nam ở vòng bán kết vào ngày 23-5 tới đây. Theo quy định của VFF, từ mùa bóng 2026 các CLB có thể đăng ký 1 cầu thủ ngoại và 2 cầu thủ Việt kiều vào danh sách tham dự.

Sau khi sàng lọc, lãnh đạo CLB nữ TPHCM chỉ đăng ký 1 ngoại binh là tiền đạo người Brazil Joelma. Cô cũng là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội ở mùa giải năm nay qua bàn mở tỷ số 1-0 trước Hà Nội I ở trận ra quân tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

QUỐC CƯỜNG