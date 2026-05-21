Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc

Nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẽ có chuyến tập huấn gần 2 tuần tại Incheon (Hàn Quốc). Đợt tập huấn lần này nằm trong chương trình hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc mà hai bên vừa ký biên bản ghi nhớ vào cuối tháng 4 vừa qua.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có gần 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm ASEAN Cup 2026.
Dự kiến HLV Kim Sang-sik sẽ gọi nhiều cầu thủ ở đợt tập huấn này, nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 7, cũng như FIFA ASEAN Cup diễn ra vào tháng 10. Nơi lưu trú và địa điểm tập huấn, sân thi đấu đã được xác định. Tại đây đội sẽ có 3 trận tập huấn với “quân xanh” là các CLB được tuyển chọn phù hợp cho đợt tập huấn của đội.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch ASEAN Cup. Tại giải lần này, đội tuyển Việt Nam vào bảng A. Đá trận mở màn ngày 24-7 gặp đội thắng play-off giữa Brunei và Timor Leste trên sân khách. Sau đó lần lượt gặp Singapore (31-7, sân nhà), Indonesia (3-8, sân khách) và Campuchia (7-8, sân nhà).

Để tạo sự xuyên suốt cho V-League 2025-2026, đội tuyển Việt Nam không tập trung và dịp FIFA ở đầu tháng 6, thời điểm mà V-League bước vào hai lượt trận cuối cùng. Đến ngày 14-6, mùa bóng 2025-2026 sẽ khép lại sau trận chung kết Cúp Quốc gia và dự kiến khoảng ngày 24-6 đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung.

Năm 2026 cũng là năm đáng chú ý của LĐBĐ Đông Nam Á khi cùng diễn ra hai giải vào cuối năm. Đầu tiên là ASEAN Cup 2026 sẽ thi đấu từ tháng 7 đến tháng 8. Sau đó vào tháng 10 là khởi tranh FIFA ASEAN Cup 2026.

LÊ ANH

