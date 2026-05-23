Lịch thi đấu World Cup có thể giúp U17 Việt Nam tạo nên kỳ tích

Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội sẽ tránh được việc phải chạm trán hai đối thủ mạnh nhất bảng G ở hai lượt trận liên tiếp, từ đó có thể rộng mở hơn cơ hội giành quyền góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026 tiếp sức cho U17 Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Trong lần đầu tiên tham dự U17 World Cup, lá thăm may rủi đưa U17 Việt Nam vào bảng G cùng Mali, New Zealand và Bỉ. Theo lịch thi đấu vừa được FIFA công bố, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp Bỉ (ngày 20-11, theo thời gian nước chủ nhà Qatar), New Zealand (23-11) và Mali (26-11).

Đây không phải lịch thi đấu theo kiểu “từ dễ đến khó”, nhưng lại giúp U17 Việt Nam tránh việc phải đối đầu liên tiếp với hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng. Cụ thể, Mali là hạt giống số 1 của bảng đấu, Bỉ thuộc nhóm hạt giống số 2, còn New Zealand nằm ở nhóm số 3. Vì vậy, ngay cả khi không có kết quả thuận lợi trước Bỉ ở trận ra quân, U17 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp trong hai lượt trận còn lại, nhất là khi mỗi bảng có tới 2,7 suất vượt qua vòng bảng.

Mục tiêu của U17 Việt Nam chắc chắn là cạnh tranh vị trí trong tốp 2 để giành vé trực tiếp vào vòng knock-out. Tuy nhiên, với tương quan lực lượng hiện tại, việc hướng đến một suất trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 12 bảng đấu được xem là mục tiêu thực tế hơn. Muốn làm được điều đó, Nguyễn Lực cùng đồng đội ít nhất phải giành được 3 điểm, đồng thời duy trì hiệu số bàn thắng bại ở mức tốt nhất có thể.

Như kỳ U17 World Cup đầu tiên tổ chức theo thể thức 48 đội vào năm 2025, Mexico là đội xếp cuối cùng trong nhóm các đội hạng ba vòng bảng giành quyền đi tiếp với 3 điểm cùng hiệu số (-2).

Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Cristiano Roland buộc phải hướng đến chiến thắng trước New Zealand, đối thủ được đánh giá vừa sức nhất bảng. Bên cạnh đó, toàn đội cũng cần nỗ lực giành điểm trước Bỉ hoặc Mali. Trong trường hợp thất bại, U17 Việt Nam phải cố gắng hạn chế số bàn thua để giữ lợi thế về hiệu số.

Việc gặp hạt giống số 1 là Mali ở lượt trận cuối cũng mang đến quyền hy vọng cho U17 Việt Nam. Nếu đại diện châu Phi sớm đạt kết quả thuận lợi sau hai lượt trận đầu tiên, họ hoàn toàn có thể toan tính về lực lượng hoặc giữ sức cho vòng knock-out. Khi ấy, U17 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tạo nên bất ngờ trong cuộc đối đầu cuối cùng tại vòng bảng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước New Zealand. Đây được dự báo là trận đấu then chốt và cũng nhiều áp lực nhất với thầy trò HLV Cristiano Roland ở vòng bảng.

Bóng đá trẻ luôn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, bởi sự ổn định phong độ ở lứa tuổi này thường không cao. Đó cũng là cơ sở để người hâm mộ có thêm niềm tin vào khả năng tạo bất ngờ của U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới vào cuối năm nay. Dẫu vậy, việc tránh phải gặp liên tiếp hai đối thủ mạnh nhất bảng ngay từ đầu cũng đã có thể xem là một thuận lợi đáng kể cho hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland.

HỮU THÀNH